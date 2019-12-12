В России горит единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» 31 12.12.2019, 11:46

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

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(обновлено) В ходе пожара есть пострадавшие.

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадали как минимум три человека. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на источник «Интерфакса».

По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе.

По информации СМИ, пожар произошел из-за сварочных работ.

С палубы идет густой черный дым. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Как пишет РБК, сообщение о пожаре поступило в 10:16 (по Минску), на его тушение отправились восемь пожарных расчетов.

Площадь пожара составляет 120 кв. м. Его тушат силами флота.

Информацию о возгорании также подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

В августе на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. В результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов, в состав его вооружения входят крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», а также система противолодочной обороны.