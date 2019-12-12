Стала известна причина пожара на российскиом авианосце «Адмирал Кузнецов» 2 12.12.2019, 12:48

Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы.

Пожар на российском тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ремонт которого ведется филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка», вспыхнул при проведении огневых работ, пишет РБК.

«При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе «Звездочки».

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. «Интерфакс» указывает, что площадь пожара составляет от 20 до 120 кв. м.