Дело против Бориса Хамайды посыпалось прямо в суде 1 13.12.2019, 16:37

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Борис Хамайда

Витебский оппозиционер добился пересмотра дела за пикет в честь Калиновского.

Суд Железнодорожного района Витебска рассмотрел 13 декабря административное дело, заведенное на известного оппозиционера Бориса Хамайду. На него был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за то, что он 22-го ноября, когда в Вильнюсе происходило перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников, он вышел с бело-красно-белым флагом в центр Витебска, сообщает ПЦ «Весна».

Местные правоохранители решили, что тем самым Хаймада провел несанкционированный пикет.

Дело оппозиционера рассматривала судья Елена Цыганкова. Как сообщила активистка Татьяна Северинец, протокол Бориса Хамайду суд отправил на доработку из-за недостатков административного дела активиста.