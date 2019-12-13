Лукашенко рассказал о новых переговорах с Россией 4 13.12.2019, 17:45

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Возможно, они пройдут в несколько этапов.

Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией о «болезненных вопросах». Об этом пишет БелТА.

13 декабря во время посещения Белорусского государственного медицинского университета Александр Лукашенко напомнил, что первый этап состоится 20 декабря на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

«Затем, возможно, нужно будет еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по болезненным вопросам», – сказал он.

До конца года Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Если встреча с главой РФ состоится 20 декабря, то с премьером – «где-то в предновогодние дни». При этом Медведев может приехать в Минск.