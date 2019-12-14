В Борисове зарегистрированных безработных отправляют на общественные работы 6 14.12.2019, 17:30

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Общественным работам они обязаны отдать три дня в месяц.

На Национальном правовом портале pravo.by опубликовано решение Борисовского районного исполнительного комитета от 3 декабря №2044 «Об организации оплачиваемых общественных работ в 2020 году».

В соответствии с этим документом, установлено минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в каждом месяце 2020 года. Это количество равно трем рабочим дням, пишет ex-press.by.

Перечень работ невелик и включает в себя всего пять видов:

— Сельскохозяйственные работы.

— Экологическое оздоровление территорий (благоустройство и озеленение территорий, сохранение и развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма).

— Подсобные работы в организациях агропромышленного комплекса и торговли.

— Уход за местами захоронений.

— Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.

Необходимость участия в подобных работах и мизерная величина месячного пособия (не более 51 рубля на сегодняшний день) нередко останавливает квалифицированных специалистов, ищущих вакансию, становиться на учет в службе занятости. А это, в конечном счете, помогает официальным структурам создавать благостную картину отсутствия безработицы.

Например, уровень официально зарегистрированной безработицы в Борисовском районе на начало минувшего месяца составлял всего 0,4% от общего числа трудоспособного населения или 313 человек.

В то же время периодически проводимые Национальным статистическим комитетом обследования домашних хозяйств демонстрируют картину, более приближенную к реальности. В частности, в III квартале 2019 года уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с методологией Международной организации труда, составил 3,9%.

В то же время некоторые эксперты-экономисты и социологи считают, что уровень фактической безработицы в Беларуси может составлять от 6% до 10% от экономически активного населения.