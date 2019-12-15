В Беларуси будут делать электромобили из «бэушки» 15.12.2019, 20:01

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Иллюстрационное фото

Наш ответ Илону Маску?

Уже в следующем году на дорогах Беларуси появятся первые автомобили на электротяге, переоборудованные в нашей стране. Заниматься этим будет не МАЗ, Geely или БелАЗ, а частник.

Корреспондент abw.by Владимир Аплевич встретился со стартаперами, узнал об их планах и посмотрел, как идет процесс подготовки к переоборудованию старой ГАЗели.

А вместо сердца…

Примерно через 2-3 месяца белая ГАЗель 1996 года выпуска снова должна будет ездить по дорогам общего пользования.

Внешне этот автомобиль от других подобных будет отличаться только идеальным состоянием кузова.

Но самое главное отличие можно будет скорее услышать и почувствовать. Под капотом у этого грузовичка вместо оригинального бензинового двигателя ЗМЗ-406 будет располагаться электромотор.

Сейчас с автомобиля демонтированы все детали, включая сам двигатель, выхлопную систему и топливный бак, который после переоборудования станет абсолютно ненужной деталью.

И если у Сергея, Дмитрия и других участников проекта все получится, то уже в ближайшие несколько лет автомобиль на фото будет одним из множества, где на месте ДВС будет стоят электромотор.

Хотелось отдохнуть от компьютеров

Сергей Жильцов - инженер-математик. Программист по образованию раньше работал в IT- сфере, но при этом всегда интересовался автомобилями.

"Хотелось немножко отдохнуть от компьютеров и заняться тем, к чему давно был интерес", - говорит Сергей. Так из человека, работающего в IT-сфере, он переквалифицировался в реставратора.

Уже занимаясь реставрацией ретроавтомобилей, Сергей стал задумываться об оснащении их электромоторами.

"На ретрорынке стали поступать запросы на оснащение техники электродвигателями. Сперва планировалось просто дополнить ретронаправление электрической частью".

По словам Сергея, владельцы ретротехники рассматривают электрификацию как способ улучшения динамических свойств и облегчения обслуживания.

"Но выяснилось, что и в других сферах электрификация транспорта очень активно развивается, поэтому было решено заняться переоборудованием малотоннажного и среднетоннажного транспорта".

Сергей говорит, что, прежде чем заявить о своем стартапе, ему необходимо было собрать команду и провести исследование рынка.

Так в команде Сергея появился Дмитрий Марецкий. Молодой человек делал проекты по электрике, был начальником цеха, а также успел поработать в сфере ремонта и обслуживания автомобилей.

Чтобы отреставрировать и переоборудовать первую ГАЗель, было приобретено два автомобиля.

"Сделано это для того, чтобы на будущую электро-ГАЗель можно было поставить с каждой машины наиболее сохранившиеся детали".

После переоборудования ГАЗель на одной зарядке сможет проехать 200-300 км в зависимости от загруженности и температуры воздуха.

Комплект для переоборудования малотоннажного транспорта типа ГАЗели или Mercedes Sprinter будет стоить около 8500 долларов, работа по переоборудованию - в районе 500-1000 долларов. А переоборудование грузовика типа Mercedes Atego или ГАЗона обойдется около 20.000 долларов (стоимость продукта для европейского рынка).

Сергей говорит, что по их расчетам такая переделка окупится примерно через 2,5-3 года. Гарантийный срок службы батареи - 7 лет.

Стоимость километра пробега электрогрузовичка в 4 раза ниже, чем на аналогичном авто с ДВС, даже с учетом зарядки авто по коммерческому тарифу на электроэнергию.

Белорусам - деньги, европейцам — экология

Сергей гордится тем, что их предложением заинтересовались не только дома, но и в Европе, и даже на Кубе. С представителями последней уже подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве. При этом мужчина отмечает, что у клиентов из Беларуси и Европы абсолютно разный подход: "Европейцев в первую очередь интересует экологический аспект, в то время как для клиентов из Беларуси важнее экономическая составляющая".

Сергей уверен, что именно идея переоборудовать подержанный транспорт является очень перспективной как для стран Западной Европы, так и для Беларуси.

"В Европе с каждым годом ужесточаются экологические требования, а в нашей стране действуют высокие заградительные пошлины на ввоз электротранспорта. А вот России невыгодно развивать это направление. Для них использование "зеленой энергетики" - угроза национальной экономике. России выгодно продавать нефть и газ, а Беларуси, наоборот, выгодно сокращать потребление этих ресурсов и развиваться в сторону электрификации транспорта", - рассуждает он.

Сергей говорит, что когда будут построены новые производственные помещения и его проект начнет работать на полную, то будет расти и локализация продукта, которая сейчас составляет около 20-30%.

"Мы планируем в будущем достигнуть 80-90 процентов локализации", - делится он своими планами.

По словам Сергея, основная задумка проекта - именно выпуск комплектов для переоборудования: "Процесс переоборудования достаточно простой, при наличии квалифицированного персонала и оборудования замена типа двигателя занимает один восьмичасовой рабочий день. Мы в первую очередь нацелены на то, чтобы каждый желающий мог купить у нас комплект и переделать свой автомобиль самостоятельно либо на СТО".

Со временем компания планирует выпускать комплекты для переоборудования, которые смогут покрыть до 80% моделей авто.

Сергей надеется, что его проект будет успешным.

"Прогресс не стоит на месте, со временем автомобили с ДВС канут в Лету. Каждый год пробег электромобилей на одной зарядке растет, а время зарядки батарей сокращается. Сегодня нашим предложением уже заинтересовались коммунальные службы города. Также интересуются маршрутчики, но им необходим пробег на одной зарядке не менее 350 километров.

Надеемся, что уже в обозримом будущем наши города смогут значительно сократить наличие мало- и среднетоннажного транспорта с ДВС, что будет благоприятно сказываться на экологии".

В планах Сергея - для маркетингового продвижения проекта установить электромотор в ретробус ЕрАЗ-762, на котором он планирует принять участие в ретроралли в Украине этой весной в категории "электромобили", а также на ГАЗ-24 "Волга" 1979 года выпуска, на которой, по мнению Сергея, можно организовать индивидуальные экскурсионные туры по Гродненской безвизовой зоне