Юрий Гаравский: У Гончара был 100-процентный компромат для отстранения Лукашенко 10 16.12.2019, 18:12

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Юрий Гаравский

фото: dw

Лукашенко знал об убийствах оппозиционеров.

В сентябре 2019 года Юрий Гаравский обратился в русскую редакцию "Немецкой волны", заявив, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко.

- В 2002 году Верховный суд Беларуси признал виновными в похищении Завадского бывших офицеров МВД Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика, при этом их причастность к возможному убийству оператора доказана не была. В итоге они были осуждены на пожизненное заключение за убийство еще пяти человек.

- Завадского убили не Игнатович, не Малик... Малик вообще на тот момент работал в "Алмазе" (антитеррористическое спецподразделение МВД Беларуси. - Ред.). Если они убили Завадского, почему не рассказали, где он захоронен? То, что эти люди оказались за решеткой (из-за Завадского. - Ред.), для меня нонсенс.

Я вообще не понимаю, за что Завадского убили, и к чему он причастен. А вот по Гончару я задал Павличенко вопрос: "А вообще за что?" Он сказал: "У него был 100-процентный компромат для отстранения Лукашенко". В верхах сказали, что его надо убрать.

- Кто сказал?

- Я не знаю, кто сказал, я на этих встречах не присутствовал.

- А вы не думали, что вас, собровцев, со временем власти просто сдадут, представив все вашей самодеятельностью?

- Тогда надо было бы жертвовать и тогдашним министром внутренних дел Юрием Сиваковым, и тогдашним главой Совета безопасности Виктором Шейманом.

- Вы полагаете, они были в курсе того, чем занимался СОБР?

- Естественно. Сиваков был в курсе, Шейман был. Я не знаю, присутствовал или нет Лукашенко (на встречах, где СОБРу ставились задачи. - Ред.), но у меня сложилось мнение, что Лукашенко тоже об этом знал. Сивакова мы между собой называли "дедом". Он приезжал в Воловщину и в Бегомль. Приезжал к нам в бригаду - в в/ч 3214 на проспекте Скорины (в 2005 году переименован в проспект Независимости. - Ред.). Мы могли с ним там пообщаться, поговорить. Шейман тоже неоднократно приезжал, - сказал Гаравский.