Евгений Афнагель: Надеюсь, теперь никому не придет в голову встречаться с Лукашенко 17 17.12.2019, 12:26

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Признание экс-бойца СОБРа — повод для международного расследования.

Один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель прокомментировал сайту Сharter97.org признание экс-бойца «эскадрона смерти» Юрия Гаравского. Напомним, в интервью «Немецкой волне» экс-боец СОБРа заявил, что он причастен к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко.

- Информация о том, как убивали лидеров оппозиции, появлялась и раньше. Такие преступления невозможно скрыть. Но вчера впервые мы услышали слова человека, который был соучастником убийств, а не просто свидетелем. В любой стране такие показания служат основанием, как минимум, для проведения расследования. Понятно, что белорусские власти, представителей которых обвиняют в причастности к этим преступлением, такого делать не будут.

Необходимо добиваться проведения международного расследование убийств лидеров оппозиции, оказывать давление на режим и внутри страны, и за ее пределами. Данных для этого более, чем достаточно. Это и доклад депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса, и рапорт начальника Криминальной милиции МВД генерала Николая Лопатика, и свидетельства начальника СИЗО-1 Олега Алкаева, и информация собранная белорусскими правозащитниками, и показания случайных свидетелей.

Хотелось бы обратиться и к западным политикам. Многие из вас закрывали глаза на политические убийства в Беларуси, встречались с диктатором и жали ему руку. Наверное, это можно списать на плохую память или недостаток информации. Сейчас информация есть, всем нам напомнили о том, как и по чьему приказу убивали лидеров оппозиции. Надеюсь, теперь никому не придет в голову встречаться с Лукашенко или помогать его людоедскому режиму. По крайней мере, до проведения справедливого расследования этих преступлений.

Уверен, что найдутся еще десятки людей, которые могут многое рассказать об исчезновениях Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, о том, как погибли Олег Бебенин и Вероника Черкасова, о смерти Геннадия Карпенко. Советую им поторопиться, ведь, как показывает практика подобных дел, того, кто заговорит последним, как правило, делают крайним.