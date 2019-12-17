Сценарист фильма об убийствах оппонентов Лукашенко: Гаравский ответил Павличенко 3 17.12.2019, 20:18

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Юрий Гаравский

Экс-боец СОБРа еще не все рассказал.

«Немецкая волна» опубликовала фильм, в котором 41-летний Юрий Гаравский, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти», рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко в 1999 году.

Одним из сценаристов фильма был журналист русской службы Deutsche Welle (Немецкая волна) Владимир Дорохов. «Радыё Свабода» попросило его ответить на несколько вопросов: как велась работа над фильмом, как проверялась информация Гаравского, не являются ли признании Гаравского спецоперацией по дестабилизации Лукашенко.

- Владимир, сколько времени вы работали над этим фильмом?

- Если я не ошибаюсь, впервые к нам Юрий Гаравский обратился, написав письмо на наш корпоративный адрес, где-то в сентябре.

- Были ли вы первыми, кто услышал эти его признании? Или он давал показания по этому делу правоохранительным органам той страны, в которой он сейчас находится?

- Он нам сказал, что когда у него было интервью во время подачи ходатайства о предоставлении убежища, он всю эту информацию дал властям той страны, где он попросил убежища.

- После того, как он попал в эту страну - как быстро он обратился к «Немецкой волне»?

- Через определенное время. Точно сказать не могу. Но полагаю, что через несколько месяцев как минимум.

- Я полагаю, что вы понимали значение, того, что вы делаете, и риск того, что этот человек мог говорить неправду? Как вы проверяли то, что он говорил? И исключали ли вы, что его признания могут быть чьей-то спецоперацией?

- Журналист не должен думать, кому выгодна, а кому невыгодна, информация, которую он обнародует. Ставить под сомнение любую информацию и честно выполнять свои обязанности - вот что должен делать журналист. Что касается фактчекинга, то это был классический фактчэкинг, который существует в любой нормальной редакции. Мы должны определить, является ли человек тем, за кого он себя выдает, кто может подтвердить его личность, кто может подтвердить, что он действительно работал там, где он говорит.

Все эти процедуры мы выполнили, насколько это возможно. Мы не прокуратура, не суд, не МВД. Но все, что было в наших силах, мы для проверки этой информации сделали.

- А как вы проверяли? Как вы проверяли, что он служил в СОБР? Вы, наверное, читали комментарии Дмитрия Павличенко насчет вашего фильма. Он не подтверждает, что Гаравский служил в СОБР, а служил в других подразделениях МВД. Вы это проверяли?

- Слова господина Павличенко я никак не могу комментировать. Есть стандартный метод проверки - искать знакомых, искать людей, которые могли бы подтвердить его личность и биографию, спрашивая его, кто бы мог подтвердить, что вы - это вы.

Таким путем мы и действовали. Кроме того, есть поиск в социальных сетях. Многие люди оставляют много следов в социальных сетях. И там можно много чего найти.

- После появления вашего фильма многие высказали версию, что за этим человеком стоит Москва, открыто или втемную, для того, чтобы дестабилизировать Лукашенко. Вы учитывали, что такое может быть?

- Хотим мы этого или нет, теория заговора существует, она популярна. Не знаю, для кого это больший комплимент, что мы - «рука Москвы» - для Москвы или для нас. Не нам судить.

Но когда начиналась работа над фильмом, над интервью, ничего не было известно о будущих встречи Путина и Лукашенко, ничего не было известно, что результаты последней встречи в Сочи будут такими, какими они оказались.

Вопрос, на чью мельницу мы льем воду, перед нами не возникал. Мы просто профессионально стремились делать свою работу.

Эта информация имеет общественное значение? Да. Она вызывает сомнения? Да. Любая информация должна у журналиста вызвать сомнения и мы должны были ее проверить, что мы и сделали.

Кому это выгодно? Это решать не нам. Информация, имеющая общественное значение, должна быть обнародована с сохранением всех журналистских стандартов.

- Консультировались ли вы со специалистами из правоохранительных органов, когда делали свой фильм?

- Да, конечно. Мы пытались связаться, сопоставить, сравнить, сделать дополнительную проверку информации, узнать мнение юристов - кого только возможно.

И мы задавали им вопрос, насколько это может соответствовать действительности: имена, места, профессиональные обязанности. В пределах возможного журналисты это делали.

- Представители правоохранительных органов многих стран это были?

- Позвольте не отвечать на этот вопрос.

- Некоторые белорусские пользователи ФБ, в том числе и с профессиональным опытом, обращали внимание на некоторые нестыковки, на их взгляд, в информации Гаравского. Писали, что документы Гаравского о членстве в организации «Честь» как-то неправильно оформлены. Вы пытались как-то верифицировать документы, которые демонстрировал Гаравский?

- Мы пытались это делать в той степени, в которой были способны. Повторюсь - мы не суд, мы не можем провести экспертизу как профессионалы. Но то, что мы узнали, на наш взгляд было достойным того, чтобы представить это широкой общественности.

А дальше те люди, которые уполномочены решать, должны решать - это фейк или настоящее.

- Будет ли продолжение этого фильма? Все ли сказал Гаравский?

- Разумеется, он сказал не все. Человек, который дает такие показания, стремится предоставить информацию, которая выгодна ему в первую очередь. Что касается дальнейшей работы, мы находимся в контакте с Юрием, и этот вопрос в процессе обсуждения.

- Те возражения, упреки, сомнения, которые за последние сутки прозвучали в СМИ и в социальных сетях - задавали ли вы ему вопросы об этом уже сейчас, после появления фильма.

- Насчет заявления Павличенко, что Гаравский в 1999 году сидел в тюрьме за вымогание, сейчас Гаравский сообщил следующее: Действительно, было дело, но оно произошло после убийств Захаренко, Гончара и Красовского. Павличенко помогал решать финансовые вопросы, выбивать деньги. По словам Гаравского, Павличенко вызвал его и еще одного СОБРовца и сказал - кому-то дали кредит, и этот кредит не возвращается. Поезжайте. И они поехали.

А те бизнесмены, которые не возвращали кредит, также имели хорошую «крышу». И они обратились в правоохранительные органы. И действительно было возбуждено уголовное дело по факту вымагания, и действительно проводились процессуальные действия.

Я не уточнял, был ли Гаравский под арестом. Однако дело было. Но, по словам Гаравского, Павличенко, используя все свои возможности, добился того, чтобы дело было передано в военную прокуратуру. И военная прокуратура замела. И по словам Гаравского по этому делу не было вынесено никакого приговора. Он не осужден, и он не представал перед судом.

А то, что факт вымогательства был, он подтвердил. СОБРовцы действительно такие вопросы решали.