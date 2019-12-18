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18 декабря начался Первый Всебелорусский конгресс

  • 18.12.2019, 8:42
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18 декабря начался Первый Всебелорусский конгресс

Его делегаты объявили о праве нашего народа на независимость и самоопределение.

Идея созыва съезда представителей от населенных преимущественно белорусами губерний появилась среди представителей самых разнонаправленных политических организаций еще весной 1917 года. О намерении его проведения было заявлено представителями белорусских движений на совещании в Москве в сентябре 1917 года, и др. В первой половине ноября была опубликована от имени Великой белорусской рады, Центральной белорусской военной рады, белорусского Исполкома Западного фронта воззвание «Да ўсяго народа беларускага» . В нем предлагалось провести начиная с 5 декабря 1917 года в Минске «Всебелорусский съезд».

На первом заседании Всебелорусского съезда присутствовали 1872 делегата, из них 1167 с правом решающего голоса, которые представляли практически все слои населения Беларуси.

Съезд признал право белорусского народа на самоопределение и демократическую форму правления.

На съезде были избраны его Рада из 71 представителя различных партий и исполком Рады. После долгих дискуссий в ночь с 17 на 18 декабря была принята резолюция: Первый Всебелорусский съезд постановляет: неотлагательно организовать из своего состава орган краевого управления в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских, рабочих депутатов, который становится во главе управления краем.

Первоначально большевистские депутаты принимали участие в съезде, однако после принятия им первых резолюций об управлении страной, распускавших фактически городскую власть, контролируемую коммунистами, ночью 17 декабря здание съезда было окружено красногвардейцами, а делегаты отправлены по домам. После этого Рада съезда некоторое время работала в подполье и сыграла важную роль в провозглашении БНР.


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