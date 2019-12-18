Полина Шарендо-Панасюк: Процесс над Лукашенко в Гааге должен быть, как над военными преступниками 11 18.12.2019, 8:31

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Полина Шарендо-Панасюк

Сейчас для этого есть все юридические основания.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк прокомментировала Charter97.org сенсационные признания экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, заявившего «Немецкой волне», что 20 лет назад он участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров — противников Лукашенко.

- Как вы оцениваете то, что впервые заговорил живой свидетель и, даже можно сказать, соучастник расправ над политическими оппонентами режима в Беларуси?

- Конечно – это сенсация! Через 20 лет это все же всплыло, много кто этого ждал. В принципе, даже еще 20 лет назад люди говорили, что рано или поздно это все станет известно. И вот теперь мы стали свидетелями таких серьезных подвижек.

Что-то серьезное происходит в этом болоте, раз начинаются такие громкие заявления и признания тех людей, которые стояли у истоков этой диктатуры, которые формировали эту диктатуру, убирали политических оппонентов Лукашенко.

- Как могут развиваться дальнейшие события — с учетом того, что Гаравский назвал фамилии высших должностных лиц Беларуси и заявил о мотивах Лукашенко, на которого у Виктора Гончара был «100%-й компромат»?

- В первую очередь, нужно заявить о том, что Лукашенко именно является заказчиком этих политических убийств. Ведь еще древние римляне говорили «ищите тех – кому выгодно», и тут понятно, что выгода от устранения оппонентов была только у Лукашенко. Безусловно, что сейчас, после этого признания, мы имеем все юридические основания возбуждать уголовное дело против Лукашенко.

Это должно быть сделано на международном уровне, потому, что убийство политиков – это злодеяние, которое можно квалифицировать, как международное преступление. Белорусскому обществу, людям надо требовать, чтобы эта история дошла до международного суда. Процесс должен быть таким, как над Милошевичем и другими военными сербскими преступниками в Гааге. Только так и должно быть после заявления бывшего бойца СОБР.

- Как вы оцениваете то, что эти признания прозвучали именно сейчас, когда недавняя избирательная кампания обнаружила крайнее недовольство белорусов его правлением?

- Я думаю, что для белорусов это хорошо, что такое заявление прозвучало. Это открывает другие возможности, это позволяет белорусскому обществу требовать официального возбуждения уголовного дела. И конечно, это дает юридические основания для того, чтобы Лукашенко не имел права идти на очередной президентский срок.

Тут интересно, что многие западные политики уже испортили свой имидж, потому, что об этих политических убийствах стало известно не вчера, не после заявления. Те, кто с ним встречался, я считаю – они давно про все знали. А сейчас эти политики, которые встречались с диктатором, выглядят совсем плохо. Нельзя оправдать убийства никакими меркантильными «заботами» о Беларуси. «Мы поддерживаем Лукашенко, чтобы Беларусь совсем не попала в состав России» - это теперь не оправдания, для желающих встретиться с заказчиком убийств.