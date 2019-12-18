Bенедиктову предложили спросить у Лукашенко: «Кто убил Гончара?» 14 18.12.2019, 9:24

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Белорусы откликнулись на просьбу главреда «Эха Москвы».

В понедельник, 23 декабря, запланировано интервью Алексея Венедиктова с Лукашенко. Журналист из Москвы уже неоднократно встречался с правителем Беларуси, а нынешнее интервью, как ранее писал сам глава «Эха», должно было состояться 6 декабря, но перенеслось – из-за встречи Лукашенко и Путина в Сочи, пишет gazetaby.com.

На этот раз Венедиктов бросил клич у себя в Telegram-канале, а также на сайте радиостанции с просьбой ко всем неравнодушным задать свои вопросы для белорусского правителя. Форма подачи не предусматривает трансляции посланий, однако многие читатели оставляют их на форуме «Эха Москвы».

Не остались в стороне и белорусские читатели.

Значительная часть вопросов обращена все же к самой обсуждаемой теме последних суток в Беларуси.

«Пусть расскажет о признании экс-собровца Юрия Гаравского по поводу убийства его оппонентов: Захаренко, Гончара и Красовского».

«Кто убил Гончара?».