Bенедиктову предложили спросить у Лукашенко: «Кто убил Гончара?»14
- 18.12.2019, 9:24
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Белорусы откликнулись на просьбу главреда «Эха Москвы».
В понедельник, 23 декабря, запланировано интервью Алексея Венедиктова с Лукашенко. Журналист из Москвы уже неоднократно встречался с правителем Беларуси, а нынешнее интервью, как ранее писал сам глава «Эха», должно было состояться 6 декабря, но перенеслось – из-за встречи Лукашенко и Путина в Сочи, пишет gazetaby.com.
На этот раз Венедиктов бросил клич у себя в Telegram-канале, а также на сайте радиостанции с просьбой ко всем неравнодушным задать свои вопросы для белорусского правителя. Форма подачи не предусматривает трансляции посланий, однако многие читатели оставляют их на форуме «Эха Москвы».
Не остались в стороне и белорусские читатели.
Значительная часть вопросов обращена все же к самой обсуждаемой теме последних суток в Беларуси.
«Пусть расскажет о признании экс-собровца Юрия Гаравского по поводу убийства его оппонентов: Захаренко, Гончара и Красовского».
«Кто убил Гончара?».