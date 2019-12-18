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В РФ задержали более 40 граждан Израиля

  • 18.12.2019, 18:50
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В РФ задержали более 40 граждан Израиля

Граждане Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово.

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве. По его данным, задержаны от 40 до 46 израильтян.

«Это случилось сразу после перелета, около пяти часов. Они вышли с самолета, некоторых сразу задержали», — отметили в пресс-службе димиссии. В израильском посольстве добавили, что не располагают информацией о причинах задержания граждан.

Агентству ТАСС в пресс-службе посольства уточнили, что рейс, на котором летели задержанные граждане Израиля, прибыл в Москву из Тель-Авива.


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