Армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи 19.12.2019, 10:22

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Наступление ведется при поддержке авиации.

Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в Facebook, передает korrespondent.net.

"Подразделения вооруженных сил прочно продвигаются в сторону района ан-Нахда и устанавливают контроль над несколькими новыми позициями после выхода формирований (Правительства национального согласия) и их отступления со своих наблюдательных пунктов, так что эти позиции становятся пунктами наших вооруженных сил", − отметили в ЛНА.

В пресс-службе армии Хафтара добавили, что наступление ведется при поддержке авиации.

Напомним, 12 декабря командующий ЛНА объявил о начале решающего сражения за Триполи.

Хафтар с апреля ведет наступление на столицу Ливии. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить столицу.