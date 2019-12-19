В Киеве украинцы и белорусы пикетировали посольство России 1 19.12.2019, 15:12

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Фото: svaboda.org

Прошла акция в поддержку независимости Беларуси.

В Киеве белорусские и украинские активисты пикетировали посольство России, протестуя против так называемого углубления белорусско-российской интеграции, которая угрожает независимости Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

В акции участвовали около трех десятков представителей украинских и белорусских общественных организаций. Они пришли к посольству с украинскими и белорусскими флагами и cкандировали «Жыве Беларусь!», «Слава Украине!», «Москва убивает».

«Поглощение Россией Беларуси приведет к катастрофическим последствиям в странах Балтии, в Польше. Это угрожает и Украине. Думаем, что имеет быть реакция правительства, президента, Верховной Рады. Если мы будем вместе бороться, нас не победят», - заявил заместитель главы Всеукраинского объединения «Свобода» Юрий Сиротюк.

Украинский политик призвал белорусов не бояться и выходить на акции протеста против так называемой углубленной интеграции с Россией.

«Мы будем продолжать бороться за нашу общую идею. Она очень проста - чтобы белорусы и украинцы имели свои национальные государства. И у нас есть совместный враг, который пытается нас затянуть под имперское иго», - заявил на акции лидер Добровольческой движения «ОУН» Николай Коханивский.

Участники одобрили заявление, в котором потребовали от властей Беларуси прекратить репрессии против белорусских патриотов за участие в акциях протеста 7-8 декабря и призвали украинские политические партии и общественные движения поддержать демократические требования белорусского народа.

«Обращаемся к Верховной Раде с требованием принять заявление с осуждением попытки аннексии Беларуси со стороны путинской России», - отмечается в заявлении.

Лидеры Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и Елена Толстая поблагодарили украинском активистов за поддержку и солидарность.