Ирина Халип: В суде я еще раз публично выскажу собственное мнение

Ирина Халип: В суде я еще раз публично выскажу собственное мнение2
- 2.12.2019, 11:15
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На известную журналистку составили протокол.
Сегодня известную журналистку Ирину Халип вызвали в Центральное РУВД. Сайт Charter97.org обратился за комментарием к журналистке и одному из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь»:
— Ирина, расскажите, как завершился ваш поход в Центральное РУВД?
— Мне вручили протокол, в котором написано, что я пришла на Октябрьскую площадь с целью публичного выражения своего отношения к результатам предстоящих «выборов», и во время акции выкрикивала лозунги «Жыве Беларусь!». Вот, собственно, и все.
С их точки зрения это является административным правонарушением. Они составили протокол. Будет назначено судебное заседание.
— Получается, за «Жыве Беларусь!» в нашей стране заочно можно осудить еще и Янку Купалу, который придумал знаменитый лозунг? Нельзя такое говорить, да?
— Да, нельзя, конечно. Это запрещено! И выражать публично свое отношение к «выборам», выходит, тоже запрещено. Публичное выражение мнения считается административным правонарушением.
— Что вы намерены делать в сложившейся ситуации?
— Я ничего не намерена делать в этой ситуации. Я написала, что с протоколом не согласна. Это единственное, что я могла сделать. В суде я еще раз публично выражу собственное мнение, - сказала Ирина Халип.