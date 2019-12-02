Ирина Халип: В суде я еще раз публично выскажу собственное мнение 2 2.12.2019, 11:15

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Ирина Халип

На известную журналистку составили протокол.

Сегодня известную журналистку Ирину Халип вызвали в Центральное РУВД. Сайт Charter97.org обратился за комментарием к журналистке и одному из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

— Ирина, расскажите, как завершился ваш поход в Центральное РУВД?

— Мне вручили протокол, в котором написано, что я пришла на Октябрьскую площадь с целью публичного выражения своего отношения к результатам предстоящих «выборов», и во время акции выкрикивала лозунги «Жыве Беларусь!». Вот, собственно, и все.

С их точки зрения это является административным правонарушением. Они составили протокол. Будет назначено судебное заседание.

— Получается, за «Жыве Беларусь!» в нашей стране заочно можно осудить еще и Янку Купалу, который придумал знаменитый лозунг? Нельзя такое говорить, да?

— Да, нельзя, конечно. Это запрещено! И выражать публично свое отношение к «выборам», выходит, тоже запрещено. Публичное выражение мнения считается административным правонарушением.

— Что вы намерены делать в сложившейся ситуации?

— Я ничего не намерена делать в этой ситуации. Я написала, что с протоколом не согласна. Это единственное, что я могла сделать. В суде я еще раз публично выражу собственное мнение, - сказала Ирина Халип.