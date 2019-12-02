Завершено «дело Втюрина»: килограмм золота, $1,65 миллиона взяток 6 2.12.2019, 11:30

2,481

И 16 обвиняемых, включая Втюрина.

Следственное управление Комитета государственной безопасности сообщило о завершении предварительного расследования уголовного дела по фактам получения и дачи взяток при поставках в страну телекоммуникационного оборудования, ПО и компьютерной техники, пишет «Онлайнер».

Должностные лица брали взятки за заключение договоров по модернизации телеком-оборудования, поставки абонентских приставок, закупку лицензий для ПО и оборудования, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, а также другую деятельность.

Половина обвиняемых — из госструктур

Обвинения предъявлены шестнадцати людям: восемь из них — должностные лица госорганов и банковских учреждений, остальные — представители коммерческих структур.

Среди обвиняемых:

1. Касперович Феликс Эдуардович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным А. А. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

2. Подгорный Андрей Александрович, заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем Ф. Э. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

3. Кудасов Игорь Дмитриевич, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов США.

4. Зданевич Юрий Николаевич, директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов США.

5. Милованов Алексей Владимирович, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ „Беларусбанк“», обвиняется в получении взятки в сумме 27 000 долларов США.

6. Втюрин Андрей Александрович, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

7. Сиводедов Сергей Иванович, генеральный директор РУП «Белтелеком», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро.

8. Пономарев Юрий Леонидович, исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

9. Жилин Владимир Вячеславович, фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов США.

10. Покрышко Сергей Валерьевич, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 000 долларов США.

11. Пригара Михаил Валерьевич, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов США.

12. Шарков Сергей Анатольевич, гражданин Латвийской Республики, совладелец СООО «ДПА» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 000 долларов США.

13. Бровка Александр Михайлович, представитель ООО «Мобильный сервис» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

14. Горбачев Виталий Анатольевич, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов США.

15. Казанцев Владимир Александрович, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов США.

16. Томченко Владимир Петрович, директор ООО «ТТ-Связьком» (г. Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9000 долларов США.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота.