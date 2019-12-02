Дедолларизация в России провалилась 11 2.12.2019, 12:54

2,886

И как здесь не вспомнить историю с «золотом партии».

Пока с экранов зомбоящиков к россиянам доносятся Соловьевые трели том, что страна идет по пути дедолларизации, и что это очень важно и выгодно, ведущие монополии, в том числе, имеющие и прямую поддержку со стороны государства, напротив лишь накапливают долларовую составляющую в своих сбережениях, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Например, совет директоров "ЛУКОЙЛа" отказался от вложений в рубли и систематически переводил рублевую составляющую в доллары, уменьшив ее долю с 201 до 61,9 млрд рублей. Доля же долларов увеличилась с $3,77 млрд до $5,55 млрд.

Причем это далеко не единственный пример того, как средства РФ переводятся в доллары в условиях напускной пропагандистской дедолларизации.

Так, накопленный за январь-сентябрь профицит федерального бюджета в 2,986 триллиона рублей, ставший следствием высоких цен на нефть, направили не на поддержку субъектов федерации, испытывающих в большинстве своем дефицит бюджетов, а на скупку валюты на 2,3 трлн российских рублей.

Масла в огонь добавляет отечественный Минфин, который только за октябрь скупил с валютного рынка более $4 млрд, при профиците текущего счета платежного баланса РФ около $2,75 млрд в месяц.

Из-за нехватки свободной валютной массы на внутреннем рынке РФ, в августе ликвидные активы банковской системы РФ, размещенные на зарубежных счетах, уменьшились на $6,4 млрд, или 35% от общего объема, с $18,5 млрд до $12,1 млрд.

Таким образом, можно наглядно наблюдать за тем, как РФ, распространяющая миф о глобальной дедолларизации, и даже подбивающая к этому своих "братушек", на деле наполняет свои резервы именно долларовой составляющей.

Но, с учетом заявлений Центробанка о том, что в случае кризиса и инфляции он не будет осуществлять серьезных валютных интервенций, можно сделать вывод, что вся эта долларовая масса предназначается отнюдь не для создания подушки безопасности государства.

И как здесь не вспомнить историю с "золотом партии", вторая часть которой, судя по всему, получит название – "доллары путинизма".