Министр энергетики Литвы: БелАЭС должна стать приоритетом для МАГАТЭ 1 20.12.2019, 16:08

Фотo: ТАСС

Беларусь не спешит выполнять рекомендации ЕС по стресс-тестам.

Безопасность Островецкой АЭС должна стать приоритетной задачей для Международного агентства по атомной энергии, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Литовский министр заявил об этом на встрече с новым главой МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, сообщает «Новая газета Балтия».

«Ядерная безопасность – это всеобщая ответственность, потому что, как показывают уроки прошлого, ядерные аварии становятся всеобщей бедой. Репутация ядерной энергетики находится в руках МАГАТЭ, поэтому обеспечение ее безопасности в Беларуси должно быть приоритетной задачей организации», – сказал Вайчюнас. По его словам, Беларусь не спешит выполнять рекомендации Евросоюза по стресс-тестам.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за то, что та не обеспечивает безопасность строящейся в 50 км от Вильнюса АЭС.