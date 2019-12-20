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Министр энергетики Литвы: БелАЭС должна стать приоритетом для МАГАТЭ

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  • 20.12.2019, 16:08
Министр энергетики Литвы: БелАЭС должна стать приоритетом для МАГАТЭ
Фотo: ТАСС

Беларусь не спешит выполнять рекомендации ЕС по стресс-тестам.

Безопасность Островецкой АЭС должна стать приоритетной задачей для Международного агентства по атомной энергии, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Литовский министр заявил об этом на встрече с новым главой МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, сообщает «Новая газета Балтия».

«Ядерная безопасность – это всеобщая ответственность, потому что, как показывают уроки прошлого, ядерные аварии становятся всеобщей бедой. Репутация ядерной энергетики находится в руках МАГАТЭ, поэтому обеспечение ее безопасности в Беларуси должно быть приоритетной задачей организации», – сказал Вайчюнас. По его словам, Беларусь не спешит выполнять рекомендации Евросоюза по стресс-тестам.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за то, что та не обеспечивает безопасность строящейся в 50 км от Вильнюса АЭС.


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