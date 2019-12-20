В Австралии найдены детеныши динозавров 2 20.12.2019, 16:29

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Иллюстрационное фото

Найти сами яйца или фрагменты их скорлупы пока не удалось.

Находки были сделаны в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, на юго-востоке континента. Рептилии жили здесь в среднем мелу, около 100 миллионов лет назад. Австралия тогда находилась значительно ближе к южному полюсу, и на ее территории было прохладнее, чем сейчас, но, все-таки, достаточно тепло для пресмыкающихся, сообщает «Популярная механика».

Динозавры были орнитоподами, двуногими травоядными, дальними родственниками знаменитого игуанодона, но значительно меньше. Вес взрослой особи составлял около 20 килограмм, а детеныши при вылуплении из яйца едва ли весили больше 200 грамм. Кости взрослых особей похожих видов в тех местах находили и ранее, но находка останков совсем маленьких детенышей динозавров является первой в Австралии и, возможно, во всем Южном полушарии.

Некоторые кости настолько крошечные, что, вероятно, принадлежали животным, которые умерли еще в яйцах. Немного большие кости из Виктории происходят от животных, которые недавно вылупились, но, вероятно, еще находились рядом с гнездом. Из-за нежного возраста и скудости сохранившегося материала, видовая принадлежность детенышей сейчас не ясна.

фото: PHYS.ORG

Найти сами яйца или фрагменты их скорлупы пока не удалось. Скорее всего их уничтожили какие-то тогдашние падальщики.

Причина гибели детенышей, разумеется. не известна. Возможно, ее причиной стала слишком холодная погода. В те времена юго-восток Австралии находился примерно на широте сегодняшней Гренландии. только в другом полушарии.