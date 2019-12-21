Пришло время решительных перемен.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал вчерашнюю акцию за независимость Беларуси в Минске:

— Участники акции в Минске против интеграции с Россией показали миру стремление белорусов жить в свободной независимой Беларуси.

Эта акция стала самой массовой манифестацией белорусов за последние два года в Беларуси. В Вильне на церемонии отдания почестей Калиновскому и повстанцам белорусов было еще больше.

Очень порадовало, что лидеры вчерашней акции не забыли своих товарищей, — арестованных накануне и брошенных за решетку координаторов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля и Максима Винярского. Тысячи людей скандировали «Свободу - Афнагелю! Свободу- Винярскому! Свободу - Урбановичу!».

Сегодняшние протесты не родились на пустом месте. Они выросли из пикетов и митингов «Европейской Беларуси» и БНК во время «избирательной кампании», а также длительных акций против бесчинства властей и аморальных бизнесменов в Куропатах.

Среди выступающих в Минске мы увидели представителей различных политических сил, чего также не было очень давно.

Беларусь пробуждается. Все отмечают, что 2020 год должен стать решающим в истории нашей страны, поэтому так важна белорусская солидарность сегодня.

Чтобы быть действительно независимыми, мы должны избавиться от диктатуры. А для этого должны быть едиными и сильными.

Каждый белорусский гражданин может участвовать в общем деле независимо от того , где он находится.

Пришло время решительных перемен.

Вставай, Беларусь!

Организаторы акции за независимость Беларуси заявили, что акция продолжится в субботу, 21 декабря, в 14:00, на Октябрьской площади Минска.