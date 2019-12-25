Парня и девушку из Беларуси задержали в Непале с шестью килограммами кокаина 2 25.12.2019, 15:46

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Белорусы готовились сесть на рейс в Гонконг.

21 декабря сотрудники бюро наркоконтроля в Непале арестовали четверых иностранцев с шестью килограммами кокаина. Двое из них идентифицированы как Павел В. и Алина А. из Беларуси, каждому по 21 год. Они задержаны в аэропорту Трибхувана (г. Катманду, Непал) во время попытки перевезти кокаин в своем багаже. Наркотик был спрятан в подкладках зимних курток и обнаружен во время рентгеновского сканирования чемоданов, пишет издание The Himalayan Times. Белорусы готовились сесть на рейс в Гонконг, передает onliner.by.

Пресс-релиз и фото задержанных опубликованы на сайте непальского бюро наркоконтроля.

Белорусы сообщили полиции, что партии кокаина они получили от боливийцев в Непале для контрабанды наркотика в Гонконг. По данным полиции, фигуранты не знали друг друга. Белорусы прибыли в Катманду из Турции, куда, в свою очередь, прилетели из Беларуси.

Национальное бюро по контролю за наркотиками полагает, что белорусы работали курьерами наркотиков для бразильской наркомафии, которая занимается контрабандой кокаина через Непал.