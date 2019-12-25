закрыть
25 декабря 2019, среда, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Парня и девушку из Беларуси задержали в Непале с шестью килограммами кокаина

2
  • 25.12.2019, 15:46
  • 2,460
Парня и девушку из Беларуси задержали в Непале с шестью килограммами кокаина

Белорусы готовились сесть на рейс в Гонконг.

21 декабря сотрудники бюро наркоконтроля в Непале арестовали четверых иностранцев с шестью килограммами кокаина. Двое из них идентифицированы как Павел В. и Алина А. из Беларуси, каждому по 21 год. Они задержаны в аэропорту Трибхувана (г. Катманду, Непал) во время попытки перевезти кокаин в своем багаже. Наркотик был спрятан в подкладках зимних курток и обнаружен во время рентгеновского сканирования чемоданов, пишет издание The Himalayan Times. Белорусы готовились сесть на рейс в Гонконг, передает onliner.by.

Пресс-релиз и фото задержанных опубликованы на сайте непальского бюро наркоконтроля.

Белорусы сообщили полиции, что партии кокаина они получили от боливийцев в Непале для контрабанды наркотика в Гонконг. По данным полиции, фигуранты не знали друг друга. Белорусы прибыли в Катманду из Турции, куда, в свою очередь, прилетели из Беларуси.

Национальное бюро по контролю за наркотиками полагает, что белорусы работали курьерами наркотиков для бразильской наркомафии, которая занимается контрабандой кокаина через Непал.


популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич