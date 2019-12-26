«Обещали две тысячи долларов»: новые факты о белорусах, задержанных в Непале с кокаином 13 26.12.2019, 15:36

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Одна из них оказалась дочерью милицейского начальника из Гродно.

21 декабря в Международном аэропорту Катманду задержали четверых человек: двух граждан Боливии и двух белорусов. Они подозреваются в попытке перевезти из Непала в Гонконг 6 кг кокаина. Среди задержанных — гродненка Алина Алдошина.

Телеканалу «Белсат» удалось связаться с задержанной белорусской. По словам Алины, все началось с идеи «подработать». Знакомый девушки рассказывал, что когда-то получил за такую перевозку тысячу долларов. Девушка оставила свои контакты и ждала, пока с ней свяжутся.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Через некоторое время Алине и ее другу Павлу предложили эту работу за две тысячи долларов. Ко всему им купили билеты и дали по € 250 на отель и расходы.

Коммуникация происходила через мессенджеры «Telegram» и «WhatsApp». Девушки никогда не видела этих людей.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

— Мы не знали, что будем перевозить именно кокаин, — рассказывает Алина порталу tut.by. — Нам сказали, что это будут куртки, пропитанные каким-то медицинским составом. Пообещали заплатить две тысячи долларов. Однако оказалось, что наркотик был вшит в подкладку курток. Мы же видели только сами вещи. Паша, мой парень, когда проверял вещи, нащупал в подкладке курток что-то твердое и спросил у людей, которые нам все это передавали, что это такое. Но они сказали, что так и должно быть, и проблем не будет.

Также девушка рассказала, что сейчас находится в местном СИЗО, а всеми вопросами занимаются белорусские дипломаты. Вчера консула с задержанными белорусами должна состояться в понедельник.

— Пока у нас ничего не происходит. Просто каждый день возят в участок [на допрос], а суд дал 7 дней на разбирательство. Что касается условий, то в СИЗО даже нет кроватей и горячей воды, а так все нормально.

«Белсат» через социальные сети стала известно, что Алина – дочь первого заместителя начальника ОВД и начальника криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно.

Отец Алины, Алексей Алдошин, имеет множество премий, в том числе медаль «За безупречную службу» III степени, которую получил после личного указа Лукашенко.

Алексей Алдошын с дочерью. Фото из соцсети

Белорусам может грозить штраф и до 20 лет лишения свободы в непальской тюрьме.

Напомним, о том, что бюро по контролю за наркотиками Непала, задержало крупную партию наркотиков, стало известно 25 декабря. Наркотики обнаружили во время рентгеновского скрининга багажа в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Кокаин был спрятан в подкладке восьми зимних курток, которые лежали в чемоданах. Белорусский МИД подтвердил факт задержания.

— Консульские службы установили контакт с правоохранительными органами, с задержанными и родственниками. Идет работа в рамках компетенции по обеспечению соблюдения их законных прав. В отношении белорусских граждан проводятся следственные действия. Ведется работа по поиску адвоката, — сообщили в ведомстве.

Белорусы собирались лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Во время допроса они сообщили полиции, что партию кокаина передали граждане Боливии.

Боливийцы прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию 19 декабря, белорусы прилетели из Беларуси через Турцию в тот же день. Они встретились в отеле Lost Garden, и боливийцы передали белорусам наркотики для дальнейшей транспортировки.