За два дня в РФ уничтожили более 30 тонн груш из Беларуси

За два дня в РФ уничтожили более 30 тонн груш из Беларуси9
- 26.12.2019, 18:52
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Груши в Россию ввезли с территории нашей страны под видом химических веществ.
Почти шесть тонн груш работники Россельхознадзора уничтожили в среду, около 25 тонн – во вторник.
25 декабря на полигоне около деревни Щитники Россельхознадзор уничтожил почти шесть тонн груш, которые задержал днем ранее.
Как сообщает официальный сайт ведомства, фрукты неизвестного происхождения в Россию ввозили с территории Беларуси в обход официальных фитосанитарных контрольных постов.
24 декабря сотрудники смоленской таможни задержали две партии груш. Одну из них – более 20 тонн – в Россию ввезли с территории нашей страны под видом химических веществ.
Вторую – около 5 тонн – ввозили в обход фитосанитарных контрольных постов.
Временный запрет на ввоз груш и яблок из Беларуси российская сторона ввела 12 апреля после регулярных задержаний белорусских фур с фруктами, которые шли в обход фитосанитарной инспекции.
В России считают, что предприятия из Беларуси поставляют к ним санкционную продукцию под видом белорусской.