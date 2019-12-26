За два дня в РФ уничтожили более 30 тонн груш из Беларуси 9 26.12.2019, 18:52

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Уничтожение груш из Беларуси на полигоне около деревни Щитники под Смоленском.

Фото: rshn32.ru

Груши в Россию ввезли с территории нашей страны под видом химических веществ.

Почти шесть тонн груш работники Россельхознадзора уничтожили в среду, около 25 тонн – во вторник.

25 декабря на полигоне около деревни Щитники Россельхознадзор уничтожил почти шесть тонн груш, которые задержал днем ранее.

Как сообщает официальный сайт ведомства, фрукты неизвестного происхождения в Россию ввозили с территории Беларуси в обход официальных фитосанитарных контрольных постов.

24 декабря сотрудники смоленской таможни задержали две партии груш. Одну из них – более 20 тонн – в Россию ввезли с территории нашей страны под видом химических веществ.

Так выглядит уничтожение 30 тонн груш. Фото: rshn32.ru

Вторую – около 5 тонн – ввозили в обход фитосанитарных контрольных постов.

Временный запрет на ввоз груш и яблок из Беларуси российская сторона ввела 12 апреля после регулярных задержаний белорусских фур с фруктами, которые шли в обход фитосанитарной инспекции.

В России считают, что предприятия из Беларуси поставляют к ним санкционную продукцию под видом белорусской.