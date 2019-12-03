Крупная IT-компания отказалась заходить на белорусский рынок 11 3.12.2019, 15:30

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Она выбрала Польшу.

IT-компания (название не раскрывается) с десятками офисов по всему миру, в том числе в России, весной захотела прийти и в нашу страну. Но провела собеседования с белорусами – и уже осенью отказалась от идеи запускаться в Минске. Журналистка Полина Легина из dev.by поговорила членом группы из Санкт-Петербурга и выяснила, в чем причина.

К 2023 году компания планировала взять в штат до 200 сотрудников. Но во время собеседований с соискателями (всего успели поговорить с 60 людьми) оказалось, что в Минске не принимают «независимость, открытость новому, доверие, самостоятельность, инициативу». «У людей нет ощущения, что они в компании надолго», – заявил собеседник dev.by. С его слов, разработчики легко уходят от одного проекта к другому, но не выражают «приверженности продукту».

Следующая проблема – белорусские айтишнки завышали свои профессиональные уровни. Кроме того, эйчары предупреждали, что для найма сеньоров из продуктовых компаний придется пообещать таким программистам зарплату от пяти тысяч рублей в месяц. Это бы не вызвало значимых трудностей, за исключением одного «но»: «Проблема в том, что в нашем понимании многие кандидаты не были сеньорами», – сказал представитель компании в интервью журналистке dev.by. Также в компании пожаловались на «большие проблемы» с владением английским в Минске.

Компания раскритиковала ажиотаж вокруг IT-сферы в Минске, в частности – предложения «давать беспроцентные кредиты всем гражданам Беларуси, чтобы они могли стать айтишниками». В конце разговора с корреспондентом сотрудник фирмы добавил: «Одновременно с Минском мы начали работу по открытию офиса в Польше. Так вот, на днях офис он запустился. В Польше все оказалось намного лучше, чем в Беларуси».