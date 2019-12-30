Откуда взялась цена на газ для Беларуси в 152 доллара? 4 Татьяна Маненок

30.12.2019, 17:00

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Окончательное решение по цене на газ будет принимать не «Газпром».

Вопрос цены на газ для Беларуси на 2020 год не связан с «дорожными картами» по интеграции с РФ, поэтому подписание договоренностей ожидается в ближайшие дни. Белорусская сторона рассчитывает на сохранении прежней цены — 127 долларов за тыс. куб м. Однако на финише года стало известно, что Россия хотела бы повысить цену на газ для Беларуси почти на 20% до 152 доллара за тыс. куб м.

Белорусская сторона неоднократно озвучивала свою позицию по цене газ на ближайшую перспективу – снизить цену уже со следующего года, чтобы в ближайшей перспективе снизить ее уровня Смоленской области, мотивируя это необходимостью создания равных условий для субъектов хозяйствования как ключевого условия углубления интеграции двух стран.

Отметим, что в 2019 году Беларусь покупала российский газ по фиксированной цене 127 долларов за тыс. куб м (на границе). Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.

Лукашенко в размещенном 24 декабря на сайте радиостанции «Эхо Москвы» интервью сообщил, что Россия хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до 152 долларов за тыс. куб м. «Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ!» — возмутился А.Лукашенко.

Между тем, после переговоров с Владимиром Путиным 20 декабря Лукашенко заявил о достижении договоренностей сохранить в 2020 году текущую цену на газ для Беларуси — 127 долларов за тыс. кубометров. По его словам, 24 декабря, в «Газпроме» специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. «Но в целом цена остается на уровне текущего года», — сказал Лукашенко.

Комментируя достигнутые по итогам последних переговоров с Путиным 20 декабря договоренности, Лукашенко сказал, что конкретных цифр и контрактов еще нет. «Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства (России – прим. ред.) некие сигналы идут», — добавил он. Следствием этих «сигналов», возможно и стало то, что 24 декабря о достижении договоренностей «специалисты» не сообщили и «конкретных цифр» не назвали.

Выгоднее та формула, по которой газ дешевле

Напомним, что по межправительственному соглашению от 2011 года цена на газ для Беларуси рассчитывается по формуле, базовой для которой является цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ). В нее включена стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, а также стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Полученная в результате цена пересчитывается на фактическую теплотворную способность газа и ежегодно индексируется на уровень инфляции. Уровень инфляции для индексации цен определяется по числовому значению изменения потребительских цен (CPI-U), публикуемому Бюро статистики труда Департамента труда США.

Несколько лет назад белорусская сторона соглашалась с тем, что эта формула определения цены газа для Беларуси будет действовать, пока Россия не перейдет на внутреннем рынке на равнодоходные цены (то есть, когда продажа газа на внутреннем рынке будет приносить «Газпрому» такой же доход, что и экспорт).

Показательно, что пока цена на газ для Беларуси в соответствии с этой формулой была самой низкой, официальный Минск она устраивала. Однако дешевая нефть изменила ситуацию. Когда мировые цены на нефть рухнули, упала и цена на газ. В результате рассчитанная по этой формуле цена российского газа для Беларуси стала невыгодна – как заявляли белорусские чиновники, даже с учетом вычета таможенных пошлин она стала выше, чем, к примеру, для Германии.

Поэтому в 2015-2016 годах для Беларуси стала выгоднее не прежняя формула в привязке к стоимости газа в Ямало-Ненецком автономном округе, а другая, — которая базируется на равнодоходных ценах. Напомним, что в РФ с начала 2000-х годов заявляли о необходимости сблизить внутренние и экспортные цены на газ.

Изначально планировалось, что равнодоходными цены в России будут уже к 2011 году. Затем срок перехода перенесли сначала 2014 год, а потом – на 2015 год. Но эта задача оказалось неподъемной. Поэтому задолго до объявленного срока российские власти стали притормаживать этот болезненный для своих производителей процесс. Еще в 2012 году в РФ заявили, что переход на равнодоходные цены откладывается на 2015-2018 годы, а то и на период после 2020 года.

К тому же Минэкономразвития РФ не раз обращало внимание на то что, дорогостоящие экспортные контракты «Газпрома» не могут быть адекватным ценовым ориентиром для российского рынка. Российский газ в Европе стоит очень дорого, а ведь есть более дешевые рынки, на которые и следует ориентироваться, например, спотовая торговля в Америке и Азии.

Тем не менее, посчитав для себя формулу равнодоходных цен более выгодной, Беларусь с 1 января 2016 года в одностороннем порядке перешла на новую формулу оплаты за российский газ – исходя из рыночных равнодоходных цен. В то время цена на газ для Беларуси составляла около 132 долларов за тысячу кубометров. Исходя из формулы равнодоходных цен Минск посчитал справедливой цену на российский газ на уровне 73 доллара за тыс. куб. м и начал оплачивать российский газ по этой цене.

Грянул конфликт, который удалось разрешить только в апреле 2017 года, вслед за чем Беларуси на 2018 год была установлена фиксированная цена на газ в 129 долларов за тыс. куб м, на 2019 год – 127 долларов.

Самый надежный ориентир для Беларуси – российские внутренние цены

В последние годы о переходе на рыночные равнодоходные цены на газ в России практически не говорят. Вот почему Беларуси стало важным привязаться к российским ценам – понятно, что Москва в целях сохранения конкурентных преимуществ своих предприятий не будет повышать цены до уровня равнодоходных.

Тем не менее, цена на газ в России для граждан и коммерческих организаций ежегодно повышается в связи с индексацией. К примеру, в 2018 году цены на топливный ресурс увеличились на 3,5%. В 2019 году в России вырос НДС с 18% до 20%. Рост цены газа для граждан и компаний неизбежно повлек бы за собой повышение потребительских цен. Поэтому Министерство экономического развития РФ для компенсации воздействия цены газа на инфляцию приняло решение повысить стоимость топлива в 2019 году только на 1,4%.

Предполагается, что в 2020 году траты на газ для граждан вырастут на 3% по сравнению с текущим годом. При этом в Министерстве экономического развития России заверили, что до 2025 года перерасчет индексации в газовой отрасли не увеличится больше 4%.

Накануне переговоров с Лукашенко российский Путин напомнил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет 70 долларов за тыс. кубометров, для промышленности — 75 долларов за тыс. кубометров и 62 доллара — для населения. «При этом, чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 млрд. (кубометров газа – прим. ред.), в Беларусь мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы дотируем целиком такой первичный энергоноситель как газ для всей страны. Согласитесь, это вопрос очень странный. То есть Россия должна дотировать другую страну также как самую дотируемую в России область — Смоленскую. Это странновато», — сказал Путин.

Он также отметил, что Беларусь хотела бы получать газ по цене соседней Смоленской области. «Мы же продаем все в Беларусь беспошлинно. Это первое. Второе — что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа в Европу, и в Беларусь. У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров — это 127 долларов за тыс. кубов. В Европу за 200 долларов мы продаем. Доходность от продаж в Европу и Беларусь для «Газпрома» отличается в четыре раза», — заявил В. Путин.

«Газпрому» не хватает денег для субсидирования внутреннего рынка

Тем не менее, не совсем понятно, откуда взялась предлагаемая цена на газ для Беларуси на 2020 год в 152 доллара за тыс. куб. м.

Можно предположить, что эта цена действительно фигурировала в процессе переговоров профильных министерств союзников. Но, скорее всего, в качестве своего рода российской «страшилки», чтобы сделать более сговорчивым несгибаемого в своей позиции партнера непременно и поскорее добиться желанной скидки к.цене на газ.

Если рассчитывать цену на газ для Беларуси по межправительственному соглашению по формуле в привязке Ямало-Ненецкому автономному округу, то рост цены на 20% от фиксированной планки 127 долларов весьма сомнителен.

К тому же есть и другие аргументы в пользу гораздо более низкой цены газа для Беларуси, чем объявленной цены в 152 доллара. На финише 2019 года стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. В третьем квартале 2019 года средняя цена газа с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара за тыс. куб м, отмечается в комментария к отчету «Газпрома» по МСФО. Год назад за тот же период цена превышала 250 долларов, то есть падение в годовом выражении составило 32%. В последний раз дешевле «Газпром» продавал газ Европе в 2004 году. Тогда он стоил 137,7 доллара, но в 2005 году поднялся выше 190 долларов.

Причиной такого снижения цен стал избыток предложения на рынке, сформировавшийся благодаря сжиженному природному газу (СПГ). Стоимость СПГ в Азии упала в два раза, после чего производители начали отправлять газовозы к Европе.

В результате выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за девять месяцев 2019 года снизилась на 242 млрд. рублей (12% в годовом выражении). Компании удалось лишь частично компенсировать потери с помощью повышения цен на внутреннем рынке и для ближнего зарубежья. Прибыль от продаж «Газпрома» сократилась на 29% до 973 млрд. рублей против 1,39 трлн. рублей за аналогичный период прошлого года), но за счет снижения финансовых расходов компания увеличила чистую прибыль на 4%.

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Виктор Яценко заявил на форуме «Газ России 2019» в начале декабря, что доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на внутрироссийском рынке, где цены на газ втрое ниже европейских.

С 2014 по 2019 год цены на газ в РФ выросли на 20%, при этом инфляция увеличилась на 57%, а налог на добычу для компании вырос на 60%. «Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа», — добавил он. «Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта «перекрестка», когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, — такой ситуации, наверное, уже больше не будет», — заявил топ-менеджер.

Кризис провоцирует резкое — почти в 3 раза за 7 лет — падение цен на газ в Европе — на самом рентабельном для «Газпрома» рынке. «Те цены в 400-500 долларов, которые мы когда-то видели, — какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет», — констатировал Яценко.

Однако понятно, что окончательное решение по цене на газ для Беларуси будет принимать не «Газпром».

Татьяна Маненок «Белрынок»