Cуд над Владимиром Некляевым перенесли на 10 января 5 30.12.2019, 17:12

1,543

На суд над лидером БНК пришло много активистов.

Cегодня в 14:30 начался суд над поэтом и одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимиром Некляевым за акцию в защиту независимости Беларуси, сообщает ПЦ «Весна».

Оппозиционного политика пришли поддержать в суд активисты «Народнай Грамады», один из лидеров БНК Николай Статкевич c cупругой Мариной Адамович. Владимир Некляев объявил об отводе судьи. После перерыва было решено перенести суд на 10 января.

Напомним, за акции в защиту независимости уже арестованы активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Максим Винярский и Леонид Кулаков, лидер «Молодого Фронта» Денис Урбанович и один из лидеров БХД Павел Северинец.