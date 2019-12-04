Алесь Беляцкий призвал Госдеп провести «красную линию» для белорусских властей 2 4.12.2019, 11:23

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Правозащитник рассказал заместителю госсекретаря США о ситуации в стране после «выборов».

Накануне 26-го саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ, который проходит 4 декабря в Братиславе, состоялась встреча председателя Правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого с заместителем госсекретаря Бюро по демократии, правам человека и труда Государственного департамента США Робертом Дестро, сообщает сайт spring96.org.

В ходе беседы Алесь Беляцкий подробно рассказал о результатах выборов в «палату представителей» Беларуси, охарактеризовал их как недемократические и поставил под вопрос легитимность назначенных, а не избранных «депутатов».

Правозащитник также обратил внимание на волну давления и репрессий, которая буквально обрушилась на общественных активистов и журналистов независимых СМИ вскоре после «выборов».

По словам Беляцкого, возможное подписание неизвестных по содержанию соглашений с Россией может привести к массовым протестам, что, в свою очередь, вызовет резкое увеличение репрессий со стороны властей и ухудшение с ситуацией с правами человека в целом.

Правозащитник призвал государственный департамент США не допустить появления в Беларуси новых политических заключенных.

«Это «красная линия», которую власти ни в коем случае не должны переступить», - отметил правозащитник.