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Правда о «выборах»
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Лукашенко боится, что через полгода ему будут «бросать камни и палки в окна»

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  • 4.12.2019, 16:03
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Лукашенко боится, что через полгода ему будут «бросать камни и палки в окна»

Диктатор озвучил свои страхи.

Об этом Лукашенко заявил на совещании с активом Минской области, пишет tut.by.

«Я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали за наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас — от меня до сидящих здесь государственных служащих», — заявил Лукашенко.


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