Что нужно знать о «дорожных картах» и переговорах Лукашенко с Путиным 2 5.12.2019, 9:23

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фото t.me/allgolobutsky

Большую часть информации держат от белорусов в секрете.

В Москве 8 декабря состоится заседание «высшего государственного совета союзного государства», где Лукашенко и Путин должны подписать ряд интеграционных документов. А 7 декабря правители проведут переговоры в Сочи. Belsat.eu объясняет, какие документы планируется подписать в Москве, откуда они взялись и почему их считают угрозой независимости.

Откуда взялись интеграционные документы?

Их разработка стала результатом кризиса в белорусско-российских отношениях, который начался в конце 2018 года. Лукашенко хотел получить от России компенсацию за налоговый маневр, скидку на газ и снятие всех ограничений на доступ белорусских предприятий на российский рынок. Кремль в ответ заявил, что это возможно только после углубления интеграции в рамках «союзного государства».

13 декабря 2018 года в Бресте на заседании «союзного совета министров» Дмитрий Медведев заявил, что на экономические дотации Беларусь может рассчитывать только в случае реализации договора о «союзном государстве» от 8 декабря 1999 года. Он отметил, что Россия готова пойти на создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда и счетной палаты. Заявление Медведева уже вошло в историю как «ультиматум Кремля».

Перед Новым годом Лукашенко дважды летал в Москву, чтобы встретиться с Путиным. В итоге они договорились о создании рабочей группы из членов правительства для обсуждения вопросов интеграции. По итогам работы рабочей группы 6 сентября 2019 года премьер двух стран Сергей Румас и Дмитрий Медведев согласовали проект программы действий по углублению интеграции и список «дорожных карт». С сентября по декабрь правительства согласовывали конкретные «дорожные карты», чтобы передать их на подпись руководителям государства 8 декабря на заседании «высшего государственного совета союзного государства».

Как на самом деле называется этот документ?

Речь идет о «Программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании «союзного государства», которая включает в себя 31 «дорожную карту». Вся конкретика по долгам и срокам их выполнения содержится именно в «дорожных картах», они являются главным предметом переговоров. Полный перечень всех «дорожных карт» никогда не публиковался.

Полный перечень всех «дорожных карт» никогда не публиковался.

О чем идет речь в этих «дорожных картах»?

Их конкретное содержание остается неизвестным: несмотря на обеспокоенность общества, власти отказались публиковать проекты документов.

Фактически главным источником информации о «дорожных картах» является статья российской газеты «Коммерсант», опубликованная в сентябре. Издание писало о том, что интеграционная программа предусматривает «частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года». Речь якобы идет о единой налоговой системе, едином внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, почти объединенных банковских секторах, общем госрегулировании отраслей экономики и единственном регуляторе рынка энергоресурсов. Таможенная политика будет унифицирована вплоть до общей таможенной службы.

«Речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов – аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам», – отмечает издание.

«Дорожные карты» предусматривают создание общих органов управления?

Не исключено. В статье «Коммерсанта», например, шла речь о создании единого энергорегулятора. В ноябре министр иностранных дел Владимир Макей в интервью негосударственным СМИ признался, что не знает, есть ли в интеграционной программе такой пункт. «Возможно, какие-то новые органы могут создаваться», – добавил он.

«Дорожные карты» несут угрозу независимости Беларуси?

Многие эксперты, политики и общественные деятели считают, что глубокая экономическая интеграция де-факто означает поглощение Беларуси Россией.

«Это давление направлено на то, чтобы сделать Беларусь частью России. В сентябре стало известно, что подписываются некие «дорожные карты», которые предусматривают унификацию законодательства, приведение в соответствие с российскими стандартами нормативов наших министерств и ведомств — тот есть, ведется полноформатная подготовка к аншлюсу», — заявил Charter97.org один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Политик призвал белорусов выйти на Октябрьскую площадь в Минске 7 декабря в 12.00 на акцию в защиту независимости страны.