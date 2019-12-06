Ермошина анонсировала свою отставку 25 6.12.2019, 14:48

6,406

Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Белорусы могут этот процесс ускорить.

Общаясь сегодня с журналистами, Лидия Ермошина рассказала, когда покинет пост главы Центризбиркома, сообщают naviny.by.

По ее словам, срок полномочий нынешнего состава ЦИК истекает в конце 2021 года. «Но поскольку в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам «депутатов» местных «советов», то ее должен начать и проводить уже новый состав ЦИК», — пояснила Ермошина.

Она подчеркнула, что во время проведения избирательной кампании менять состав ЦИК нельзя, даже если истекает срок полномочий.

«Поэтому весной 2021 года я собираюсь обратиться к Лукашенко с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до истечения срока полномочий», — сообщила Ермошина.

Однако, как показала «парламентская кампания», практически 95% белорусов настроены против Лукашенко. После «выборов» развернулись независимые друг от друга онлайн-кампании, в которых белорусы требуют не допустить диктатора на очередной срок. Независимые политологи и СМИ отмечают рост протестных настроений по мере приближения президентской кампании 2020 года. Поэтому главе ЦИК и многолетнему фальсификатору выборов, возможно, придется уйти в отставку намного раньше озвученного ей срока. Это зависит только от желания самих белорусов ускорить этот процесс.