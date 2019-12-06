Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС — это проблема и для Беларуси 6.12.2019, 15:19

БелАЭС находится в 50 км от Вильнюса и в 150 км от Минска.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы БелАЭС не работала в будущем, – заявил Линас Линкявичюс, глава литовской дипломатии. – Электростанция – это проблема не только Литвы и Евросоюза, но и Беларуси». Министр добавил, что «в вопросах отношений НАТО и Беларуси, Литвы и Беларуси есть возможности». Линас Линкявичюс встретился с журналистом «Белсата» во время Атлантического совета, на котором собираются министры иностранных дел стран НАТО, в Брюсселе 19-20 ноября 2019 г.

- Проблема БелАЭС – это уже проблема не только Литвы, но и Евросоюза. Об этом говорит недавнее заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана. Или это проблема для НАТО?

- Я прибавил бы, что это проблема и для Беларуси – 50 км от Вильнюса, 150 км от Минска. По сути, не вижу большой разницы. Исходя из традиций культуры строительства, нас ситуация действительно настораживает. Вы правильно заметили, что это головная боль, нерешенная проблема, так как станция уже стоит. Осталось завезти только ядерное топливо, но мы будем стремиться к тому, чтобы эта АЭС не работала в будущем.

- На какие проблемы вы обращали внимание на форуме НАТО?

- Мы говорили о тех решениях, которые принимались на саммитах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе. То, что уже воплощается в жизнь. Мы хотим продолжать эту работу. Обращаем внимание на наш регион, ведь если смотреть на способности и присутствие вооруженных сил с другой стороны, то нельзя сравнивать наше и их количество. Несмотря на пропагандистские высказывания, реальная ситуация такая, какая есть. У нас нет намерений проводить гонку вооружений или нагнетать ситуацию. Мы должны адекватно реагировать на происходящее. Поэтому мы ждём, что работа будет продолжаться.

- Тематика Беларуси не присутствует на повестке дня, но в кулуарах или на двухсторонних встречах вы обращаете внимание на проблемы в отношениях с Беларусью, а именно в вопросе БелАЭС или, может, военной безопасности?

Мы постоянно об этом говорим – о станции, безопасности, учениях «Запад». Мы объективно оцениваем ситуацию. Думаю, в вопросах отношений НАТО и Беларуси, Литвы и Беларуси есть возможности.

- Как бы вы оценили отношения с Беларусью в сфере безопасности или даже потенциальную угрозу со стороны Беларуси?

- Мы с настороженностью смотрим на дислокацию различных подразделений и баз, например, в Калининградской области модернизированные ракеты «Искандер», которые могут переносить ядерное оружие. Но я не сказал бы, что есть потенциальная угроза для безопасности уже сейчас. Но потенциал нестабильности существует.