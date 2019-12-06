Что делать, если паспорт закончился, а виза — нет? 2 6.12.2019, 17:54

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МВД ответило на вопросы о паспортах.

Перед праздничным сезоном, когда многие едут за границу, МВД напомнило о требованиях к паспортам и другим документам, без которых за пределы Беларуси не пустят. Начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Дериколенко ответил на распространенные вопросы, передает tut.by.

На что нужно обратить внимание, отправляясь за границу?

Нужно проверить срок действия паспорта и его целостность. Например, при смене фамилии паспорт действителен в течение одного месяца. В случае возвращения в страну по недействительному документу могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пересечения границы. Также обратите внимание на актуальность личной фотографии, вне зависимости от времени выдачи документа. Это поможет избежать дополнительных вопросов и задержек при прохождении пограничного контроля.

На какой срок выдается паспорт?

Гражданам Беларуси в возрасте от 14 и до 64 лет паспорт выдается сроком на 10 лет. Не достигшим 14-летнего возраста паспорт выдадут на 5 лет либо до достижения ими 14 лет. Если ребенку, например, 6 лет, то он получит паспорт на 5 лет — до 11-летнего возраста; если 12 — до достижения 14-летнего возраста; если 13 лет и один день — то уже на 10 лет. После 64 лет документ выдается до достижения 100-летнего возраста владельца.

Какие требования предъявляются к паспорту при открытии шенгенской визы?

Для получения шенгенской визы паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад. Это требование предъявляет Визовый кодекс Европейского Союза.

Что делать, если паспорт испорчен?

Паспорт нужно заменить в связи с непригодностью для использования вне зависимости от степени повреждения. Это нужно сделать в том числе, когда стала нечитаемой печать с изображением государственного герба.

Как быстро сделают новый паспорт?

Срок оформления паспорта не превышает месяца. Оплата — одна базовая величина (25,5 руб.). Если нужно сделать в срок до 15 дней, дополнительно оплачивается еще одна базовая величина. За оформление документа в срок до одной недели стоимость увеличивается на две базовые величины (51 руб.). Услуга оформления документа до 7 дней возможна только в столице и областных центрах. Детям до 14 лет паспорт оформляется бесплатно.

Нужно ли оформлять паспорт на ребенка, чтобы вывезти его за границу?

Оформление паспорта необходимо даже на грудного ребенка. При этом не имеет значения, в какую страну вы будете въезжать. Это требование действует и для посещения Российской Федерации.

Нужно ли согласие отца при выезде ребенка на отдых с матерью?

Если несовершеннолетний пересекает границу с одним из родителей, то согласие второго родителя не требуется. Если один из родителей против выезда ребенка со вторым родителем, вопросы решаются в судебном порядке. Один из родителей должен подать исковое заявление об установлении иного порядка выезда несовершеннолетнего ребенка за границу.

Какие документы нужны для выезда ребенка на отдых с бабушкой либо в составе группы детей?

— Паспорт и нотариально заверенное или засвидетельствованное в подразделении по гражданству и миграции органа внутренних дел согласие родителей (законных представителей).

Что делать, если в паспорте использованы все листы, но есть действительная виза?

В этом случае старый паспорт при замене на новый могут оставить на руках на основании письменного заявления владельца. На страницах 1−30 (кроме страниц с действительными визами) будут проставлены отметки об аннулировании. Пересечение белорусской границы происходит только по действительному паспорту Республики Беларусь. После того, как виза закончится, паспорт нужно обязательно сдать.