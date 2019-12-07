Зенон Позняк призвал к решительным действиям для защиты Беларуси 1 7.12.2019, 9:23

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ЗЕНОН ПОЗНЯК

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Граждане страны должны знать свои права и возможности.

Лидер Консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Позняк обратился к гражданам Беларуси в связи с подготовкой к подписанию Путиным и Лукашенко соглашения об «углубленной интеграции»:

— Антибелорусская преступная группа власти продолжает торговлю страной, ведет преступные переговоры с Кремлем о продаже суверенитета Беларуси. Через подставных лиц заговорщики заявляют о создании «союзного государства» с единственным российским правительством, парламентом, деньгами, налоговой системой, чиновниками и армией. Ставленник Москвы в Беларуси заявил, что это будет новый «советский союз».

Суть этого заговора - государственная измена Беларуси. Заговор лукашистского режима с Москвой, который происходит в Кремле, является антиконституционным, антизаконным, антинациональным действием.

Несмотря на предупреждения общественности прекратить антизаконный сговор с Москвой, он продолжается, являясь фактом гибридной оккупации Беларуси.

В таком положении (если отсутствуют все законные возможности изменения преступного руководства государства) сам народ выполняет роль государственной власти, имеет функцию суверена страны. Это его право является правомочным, законным, конституционным и справедливым. Действия и решения предателей и заговорщиков с Москвой незаконны и народом не признаются.

Белорусы должны знать свои права и возможности. Иначе группа криминальных негодяев, что дорвались до власти, может продать весь народ, лишить счастья целые поколения людей. Общественность Беларуси должна решительно действовать и объединяться для защиты страны.