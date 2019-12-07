Россия и Саудовская Аравия ведут рынок нефти к повторению краха 1980-х 7.12.2019, 9:58

2,214

Чем закончится гонка на выживание?

В пятницу в Вене завершился очередной саммит ОПЕК+, на котором министры 24 стран-экспортеров «черного золота» приняли решение сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки, пишет finanz.ru.

Соглашение о стабилизации нефтяного рынка, которое было заключено еще в декабре 2016 года, подавалось как большая победа и первый скоординированный шаг нефтяных гигантов более чем за 20 лет, захлопнулось, как капкан, из которого невозможно выбраться.

Сделка, которой планировали полгода убрать с рынка излишки нефти, остается в силе уже четвертый год. За это время мировой спрос на нефть вырос на 5 млн баррелей в сутки. Но от нового рынка странам ОПЕК не досталось ничего: их добыча 32,4 млн баррелей в день упала ниже 30 млн.

Самая горькая пилюля досталась Саудовской Аравии, которая четыре года назад качала 11 млн баррелей в сутки, а сейчас - только 9,8 млн. Россия - второй по квоте участник сделки - нарастила добычу, но лишь на 700 тысяч баррелей в день.

Всю потребность в новой нефти на планете с 2017 года удовлетворяют не входящие в ОПЕК страны: за три года сделки добавили на рынок 7 млн баррелей новых ежедневных поставок - 25 супертанкеров в неделю.

США увеличили добычу на 4 млн баррелей в сутки и стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов, оставив ОПЕК наблюдать, как ее доля на рынке с 33,6% рушится до исторического минимума - 28,5%.

Стратегия Саудовской Аравии заключается в том, чтобы «пересидеть» американский сланец, дождаться, когда бум выдохнется, компании не смогут обслуживать долг и добыча перестанет расти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в картеле.

Но при ценах около 60 долларов за баррель наращивать добычу готовы не только Штаты. В 2020 году 1 млн баррелей в сутки добавят Норвегия и Бразилия, прогнозирует Rystad Energy. Общий рост поставок из не входящих в ОПЕК стране стран будет максимальным с 1978 года - 2,3 млн баррелей в сутки (в том числе 1,1 млн - из США).

Ситуация на нефтяном рынке полувековой давности повторяется в режиме де-жавю: в 1981-85 гг Саудовская Аравия также сокращала добычу, пытаясь удержать цены около рекордной на тот момент отметки 30 долларов за баррель.

Но стратегия зашла в тупик: потеряв две трети рынка (доля упала с 17,6% до 7,1%), саудиты признали ошибку, резко нарастили добычу и за полгода обрушили цены втрое - до 10 долларов на весну 1986-го.

Когда чихнула Саудовская Аравия, простудился Советский Союз. Привыкшее платить валютой от нефти за импорт зерна, продовольствия и технологий, руководство КПСС обратилось за кредитами в Западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года. К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитам к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: к январю 1991-го, «исчерпав все запасы централизованных валютных ресурсов, страна оказалась на пороге валютного банкротства со всеми вытекающими социальными и экономическими последствиями», писал в донесении премьеру Павлову тогдашний председатель Внешэкономбанка СССР Юрий Московский.

Это банкротство состоялось 6 декабря 1991 года, когда ВЭБ СССР объявил мораторий на все внешние платежи. Еще через две недели не стало и СССР.

Но на этот раз будет иначе, уверен глава МЭР Максим Орешкин. «Если в середине 80-х годов прошлого века Саудовскую Аравию устраивала относительно низкая цена на нефть, то Советский Союз нуждался в высокой. СССР был слабым звеном и получил все проблемы, когда нефтяной рынок среагировал вниз. Сейчас ситуация зеркальная, мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке», - объяснил он в интервью ТАСС в сентябре.

Чтобы бороться со сланцем, цены надо опустить до 35-45 долларов за баррель - на этом уровне, по подсчетам Промвсязьбанка находится точка безубыточности большинства сланцевых проектов. Но эта война не по карману саудовскому бюджету, которой сводит концы с концами только при нефти по 84.

Время играет против саудитов: по прогнозу МЭА, эпоха хронического роста спроса на нефть доживает свои последние годы. Уже с начала 2030х миру будет требоваться ежегодно лишь 100-200 тысяч баррелей в день новой нефти - в 10 раз меньше, чем сейчас.

«Мы должны максимально сейчас постараться добыть все, что у нас есть, и продать. Потому что потом это никому не будет нужно», - бил тревогу в феврале председатель комитета ГосДумы по энергетике Павел Завальный.

Потом, по его словам, это никому не будет нужно: за то время, пока есть спрос, «нужно успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему».