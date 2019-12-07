Белорусы зарубежья вышли на пикет против «углубления интеграции» 7.12.2019, 10:59

Фото: bielarus.eu

Акция прошла у офиса Еврокомиссии в Брюсселе.

Днем 6 декабря у здания Европейской комиссии в Брюсселе белорусы и украинцы провели пикет против «углубления интеграции» Беларуси и России. Во время пикета они раздавали бюллетень, в котором писали, что только NATO может быть гарантом безопасности Европы.

«Известно, что в ближайшее время между главой Кремля Путиным и его марионеткой Лукашенко будет подписано позорное соглашение, которое лишит Беларусь сдачи независимости и суверенитета», - сообщает сайт belarus.eu.

Участники пикета призвали жителей Беларуси выходит на акции протеста в день переговоров Лукашенко и Путина, чтобы «защищать Беларусь и ее независимость, добытую кровью и жизнями белорусских патриотов».

Фото: bielarus.eu

Фото: bielarus.eu