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«Секретные протоколы Путина и Лукашенко нелегитимны»: резолюция митинга в Минске

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  • 8.12.2019, 13:21
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«Секретные протоколы Путина и Лукашенко нелегитимны»: резолюция митинга в Минске
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Участники акции за независимость призвали международное сообщество ввести санкции против диктаторов.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

На митинге на Октябрьской площади была единогласна принята резолюция в поддержку независимости Беларуси:

«Мы, граждане Беларуси, высказываем свой категорический протест против «глубокой интеграции» с РФ и заявляем о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут власти представители режимов Беларуси и России.

Все договоры, секретные протоколы, подписанные диктаторами Лукашенко и Путиным и их доверенными лицами не будут признаваться гражданами Беларуси и мы не будем им подчиняться».

Участники акции призывают международное сообщество к солидарности к белорусским народом, не признавать легитимными их соглашения и ввести санкции за из их подписание.

«Белорусы намерены добиваться возвращения своих прав и свобод, в том числе права избирать власть. У белорусского народа хватит сил отстоять независимость. Стремление к свободе — не остановить», — говорится в резолюции.


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