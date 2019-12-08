закрыть
8 декабря 2019, воскресенье, 18:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минчанка провела в Будапеште одиночную акцию за независимость Беларуси

5
  • 8.12.2019, 16:09
  • 1,626
Минчанка провела в Будапеште одиночную акцию за независимость Беларуси
Фото: Bella Fox / Facebook

Она вышла к посольству России.

Уроженка Минска вышла к посольству России в Будапеште на акцию за независимость Беларуси.

«Россия, руки прочь от Беларуси! В солидарность с сотнями людей, которые сегодня порвали фото Путина - в Минске, Киеве и в других местах», - написала девушка в «Фейсбуке» под фото, где она рвет портрет правителя РФ.

Сообщается, что к ней выходил представитель посольства России. Как это было - смотрите в видео.

Фото: Bella Fox / Facebook

популярное за неделю

Мнение

Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь