Минчанка провела в Будапеште одиночную акцию за независимость Беларуси 5 8.12.2019, 16:09

1,626

Фото: Bella Fox / Facebook

Она вышла к посольству России.

Уроженка Минска вышла к посольству России в Будапеште на акцию за независимость Беларуси.

«Россия, руки прочь от Беларуси! В солидарность с сотнями людей, которые сегодня порвали фото Путина - в Минске, Киеве и в других местах», - написала девушка в «Фейсбуке» под фото, где она рвет портрет правителя РФ.

Сообщается, что к ней выходил представитель посольства России. Как это было - смотрите в видео.