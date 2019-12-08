«Немецкая волна»: В Минске продолжаются протесты против «интеграции» с Россией 8.12.2019, 19:17

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Принята резолюция, в которой международное сообщество призывают принять меры.

В Минске в воскресенье, 8 декабря, продолжались протесты против соглашения об «углубленной интеграции» с Россией, пишет "Немецкая волна".

Демонстранты держали в руках национальные бело-красно-белые флаги, транспаранты с такими надписями, как "Не дадим повторить сценарий Крыма", выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь" и "Нет Российской оккупации". Произошла небольшая стычка между протестующими и милицией, которая в мегафон объявляла акцию незаконной и призывала людей разойтись. Хотя акция не согласована с властями, она в целом проходила мирно. .

Протестующие приняли резолюцию, в которой высказали категорический протест против углубленной интеграции с Россией и заявили о незаконности любых соглашений, которые заключат представители правящих режимов обеих стран. Активисты также призвали международное сообщество проявить солидарность и ввести дополнительные санкции в случае подписания интеграционных документов.

Затем митингующие отправились шествием по проспекту Независимости, а потом - к посольству России. Там резолюция была передана сотрудникам диппредставительства.

Встреча Лукашенко с Путиным и протесты 7 декабря

К продолжению протестов призвал один из лидеров оппозиции, политик Павел Северинец. Накануне на акцию в Минске против углублений «интеграции» с РФ вышли тысячи человек.

Следующая встреча Путина и Лукашенко состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально, но, по информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.