Чемпион Беларуси брестское «Динамо» попрощалось с главным тренером
- 9.12.2019, 10:59
Чешский тренер покинул клуб из Бреста.
Футбольное брестское "Динамо" осталось без главного тренера. Руководство клуба решило не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой. Именно под его руководством команда из города над Бугом впервые стала чемпионом Беларуси и прервала длительную гегемонию БАТЭ, сообщает "Еврорадио".
ФК "Динамо-Брест" благодарит Личку за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере.
Марцелу Личку 42 года. Он был футболистом, тренерскую карьеру начал в 2013-м. В Чехии Личка либо тренировал малоизвестные команды в низших лигах, либо был ассистентом главного тренера. Именно в качестве ассистента тренера брестского "Динамо" Радослава Латала Марцела Личку пригласили зимой 2018 года. Главным тренером он стал в конце прошлого года.
Недавно Личка дал интервью чешскому радио, в котором рассказал о разногласиях с руководителем клуба, который "не понимает футбол". Главного тренера брестского "Динамо" не было на чемпионской вечеринке команды.
Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо-Брест». #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 9 декабря 2019 г.
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Спасибо за все, Марцел! Удачи в покорении новых вершин! pic.twitter.com/YjKDoWvSxf