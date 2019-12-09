Чемпион Беларуси брестское «Динамо» попрощалось с главным тренером 9.12.2019, 10:59

Чешский тренер покинул клуб из Бреста.

Футбольное брестское "Динамо" осталось без главного тренера. Руководство клуба решило не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой. Именно под его руководством команда из города над Бугом впервые стала чемпионом Беларуси и прервала длительную гегемонию БАТЭ, сообщает "Еврорадио".

ФК "Динамо-Брест" благодарит Личку за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере.

Марцелу Личку 42 года. Он был футболистом, тренерскую карьеру начал в 2013-м. В Чехии Личка либо тренировал малоизвестные команды в низших лигах, либо был ассистентом главного тренера. Именно в качестве ассистента тренера брестского "Динамо" Радослава Латала Марцела Личку пригласили зимой 2018 года. Главным тренером он стал в конце прошлого года.

Недавно Личка дал интервью чешскому радио, в котором рассказал о разногласиях с руководителем клуба, который "не понимает футбол". Главного тренера брестского "Динамо" не было на чемпионской вечеринке команды.