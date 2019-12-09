Астрономы показали «колыбель» звезд 1 9.12.2019, 21:38

На снимке запечатлена туманность RCW 36, которая расположена в созвездии Парусов.

Европейская южная обсерватория ESO представила новый снимок эмиссионной туманности RCW 36 (Gum 20), которая является одной из ближайших к нашей Солнечной системе областей активного звездообразования, пишет rg.ru.

Изображение "колыбели" звезд опубликовано на сайте ESO. Оно было получено при помощи фокального спектрографа низкого разрешения FORS, смонтированного на Очень Большом Телескопе (VLT).

На снимке запечатлена туманность RCW 36, которая расположена в созвездии Парусов. Она находится на расстоянии около 2300 световых лет от нас, что делает ее одной из ближайших к Земле областей активного звездообразования.

Кстати, эта туманность является частью еще большего звездообразующего кластера, называемого "Молекулярной грядой в Парусах" (VelaMolecularRidge).

"Внутри RCW 36 есть настолько плотные облачные зоны, что они полностью блокируют проходящий сквозь них свет, образуя угольно-черные пятна и волокна, - пишут исследователи. - Но, несмотря на мрачный вид этих облаков, они и другие, похожие на них, остаются единственными во Вселенной областями, в которых происходит звездообразование".

Сообщается, что скопления молекулярного водорода и космической пыли коллапсируют - сжимаются и образуют звезды. Последние затем оказываются окружены планетами, что делает такие системы похожими на нашу Солнечную систему.