Google выплатил Роскомнадзору штраф в 500 тысяч российских рублей 12 1.02.2019, 16:25

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Роскомнадзор намерен вновь проверить компанию.

Компания Google выплатила наложенный на нее Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзором) штраф в размере 500 тысяч рублей (7 635 долларов). Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщилв пятницу, 1 февраля, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, подчеркнув, что деньги уже поступили на счет.

Роскомнадзор пригрозил Google взысканием штрафа за отказ выполнить его требования

Интернет-компания была оштрафована за отказ подключиться к Единому реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи. Закон, обязывающий поисковики не давать ссылки на сайты, включенные в этот реестр, был принят 26 сентября 2018 года. За неисполнение требования предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч российских рублей

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, который оказался единственным в России поисковиком, отказавшимся подключиться к реестру запрещенных сайтов. 11 декабря интернет-компания была подвергнута штрафу который полагалось оплатить до 20 февраля.

В конце февраля ведомство проведет повторную проверку, в случае неисполнения его требований вновь составит протокол и оштрафует Google, пояснил Вадим Ампелонский.