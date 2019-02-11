Повстанец и художник: 11 февраля родился Наполеон Орда 11.02.2019, 8:54

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За участие в восстании против Российской империи наш земляк удостоился высшей военной награды.

11 февраля 1807 года в Вороцевичах (ныне Ивановский район) родился выдающийся белорусский художник, писатель и композитор Наполеон Орда.

Во время учебы на физико-математическом факультете Виленского университета стал членом тайного студенческого общества "Зоряне", за участие в котором был в 1827 г. исключен с четвертого курса и арестован на 15 месяцев.

Еще студентом Орда участвовал в антироссийским восстания 1831г. За личное мужество он получил самую высокую награду - Золотой Крест "Virtuti Militari" (Воинская доблесть), но как офицер был приговорен российскими властями к смертной казни и поэтому должен был бежать за границу. Почти год он скитался по Европе, пока в сентябре 1833 года попал из Швейцарии в Париж.

В 1843 г. Наполеон Орда женился на француженке Ирене Бугле.

В 1856 г. после объявления российским императором Александром ІІ амнистии эмигрантам Н. Орда вернулся на родину.

Орда много путешествовал по Беларуси, Литве, Польше и Украине, делал зарисовки памятников зодчества и всяческих достопримечательностей. Виды деревень, поместий, замков, дворцов, городов, которые нарисовал Орда - часто единственное свидетельство о памятниках архитектуры, которых давно нет ни в действительности, ни на фото. Поэтому особенно ценное то, что Орда рисовал очень документально, ничего не придумывая.

В 1864 году Орда снова был арестован по подозрению в участии в восстании Калиновского.

Умер Наполеон Орда 26 апреля 1883 г. в Варшаве, где он находился по делу издания своего альбома, но, согласно завещанию, был похоронен в Яново (ныне Иваново Брестской области) в родовом склепе.