В Столбцах на детей и учительницу набросился школьник с ножом 1 11.02.2019, 9:50

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(обновляется) Учительница и один из учеников погибли.

11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом. Об этом tut.by сообщили два независимых источника.

Нападение произошло 11 февраля около 8.05. По словам очевидцев, ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. Женщина упала.

По предварительным данным, учительница и один из учеников погибли. Двое детей в больнице. Также местные жители сообщают о том, что ранения получили пять детей. Напавший — ученик 9-го класса, сообщают источники tut.by.

«Погибла учительница и подросток. Еще двое в больнице. Нападавший пока не задержан. Сейчас в шести районах Минской области введен специальный план «Сирена», — сообщил tut.by официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

«Двое пострадавших находятся в Столбцовской центральной районной больнице. Состояние стабильное. Из области выехали специалисты для консультации. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения», — сообщила официальный представитель Минздрава Юлия Бородун.

Местные жители рассказывают, что погибшая была учительницей географии, сообщает onliner.by.

Издание утверждает, что нападавший учился в 10-м классе. Сейчас все его одноклассники находятся в школе, их допрашивают. Школьники говорят, что страница в соцсетях нападавшего сегодня была удалена.

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 10-го класса. Перед нападением он удалил свою страницу в соцсетях, сообщает tut.by.

В ориентировке Столбцовского РОВД разыскиваемый за нападение с ножом школьник назван Милошевским Вадимом Витальевичем, указана дата рождения – 26 июня 2003 года.

В 10.14 В МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Напомним, еще двое несовершеннолетних в больнице. — МВД Беларуси (@mvd_by) 11 февраля 2019 г.

«Утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам. От полученных ранений учитель и один ученик скончались. Кроме того, еще два школьника госпитализированы. УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Там также добавили, что расследование уголовного дела взято на личный контроль главой СК Иваном Носкевичем.