Новые способы обхода блокировки сайта «Хартия-97» 9 11.02.2019, 10:38

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Фото: depositphotos

Мир не стоит на месте.

Приложения Intra и 1.1.1.1 позволяют легко открывать заблокированные сайты на смартфоне.

Рассказываем, как их установить.

Intra

1. Нажмите на эту ссылку в браузере вашего смартфона https://play.google.com/store/apps/details?id=app.intra&hl=en_US. После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку Intra среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Разрешить или Allow.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Включено.

5. Читайте Charter97.org в вашем браузере.

1.1.1.1

1. Нажмите на эту ссылку в браузере вашего смартфона https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudflare.onedotonedotonedotone. После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Ok.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Подключено.

5. Читайте Charter97.org в вашем браузере.

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Предыдущие рекомендации по обходу блокировки:

- Пошаговая инструкция по обходу блокировки

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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