Новые способы обхода блокировки сайта «Хартия-97»9
- 11.02.2019, 10:38
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Мир не стоит на месте.
Приложения Intra и 1.1.1.1 позволяют легко открывать заблокированные сайты на смартфоне.
Рассказываем, как их установить.
Intra
1. Нажмите на эту ссылку в браузере вашего смартфона https://play.google.com/store/apps/details?id=app.intra&hl=en_US. После этого откроется страница программы в Google Play.
2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.
3. Найдите иконку Intra среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Разрешить или Allow.
4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Включено.
5. Читайте Charter97.org в вашем браузере.
1.1.1.1
1. Нажмите на эту ссылку в браузере вашего смартфона https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudflare.onedotonedotonedotone. После этого откроется страница программы в Google Play.
2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.
3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Ok.
4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Подключено.
5. Читайте Charter97.org в вашем браузере.
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Предыдущие рекомендации по обходу блокировки:
- Пошаговая инструкция по обходу блокировки
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию
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