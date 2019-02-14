Армия Ливана получила американские ракеты с лазерным наведением
- 14.02.2019, 8:57
США поддерживают Бейрут в борьбе с группировкой «Хезболла».
Ливанские вооруженные силы получили ракеты с высокоточной лазерной системой наведения американского производства на сумму более чем 16 млн долларов. Об этом говорится в сообщении посольства США в Ливане, сообщает «Голос Америки».
В посольстве сообщили, что военный груз был доставлен в Ливан в среду. Поставленные ракеты – ключевой элемент для эскадрильи самолетов-штурмовиков A29 Super Tucano, ранее приобретенных ливанской армией. Эта сделка, как было сказано, демонстрирует «твердую и решительную» уверенность в поддержке армии Ливана со стороны Соединенных Штатов.
Вашингтон расценивает правительственные войска Ливана в качестве «единственных законных защитников» страны, говорится в заявлении посольства США. Это замечание – явный намек на проиранскую группировку «Хезболла», чей военный арсенал, по некоторым данным, превосходит вооружение, находящееся на балансе вооруженных сил ливанского правительства. Благодаря этому военному превосходству «Хезболла» доминирует в политической жизни страны.
На этой неделе, во время визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф тоже предложил оказать официальному Бейруту военную помощь. Однако он добавил, что правительство Ливана сначала должно продемонстрировать свое «желание» принять помощь от Ирана.