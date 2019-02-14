закрыть
14 февраля 2019, четверг, 9:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Армия Ливана получила американские ракеты с лазерным наведением

  • 14.02.2019, 8:57
Фото: Reuters

США поддерживают Бейрут в борьбе с группировкой «Хезболла».

Ливанские вооруженные силы получили ракеты с высокоточной лазерной системой наведения американского производства на сумму более чем 16 млн долларов. Об этом говорится в сообщении посольства США в Ливане, сообщает «Голос Америки».

В посольстве сообщили, что военный груз был доставлен в Ливан в среду. Поставленные ракеты – ключевой элемент для эскадрильи самолетов-штурмовиков A29 Super Tucano, ранее приобретенных ливанской армией. Эта сделка, как было сказано, демонстрирует «твердую и решительную» уверенность в поддержке армии Ливана со стороны Соединенных Штатов.

Вашингтон расценивает правительственные войска Ливана в качестве «единственных законных защитников» страны, говорится в заявлении посольства США. Это замечание – явный намек на проиранскую группировку «Хезболла», чей военный арсенал, по некоторым данным, превосходит вооружение, находящееся на балансе вооруженных сил ливанского правительства. Благодаря этому военному превосходству «Хезболла» доминирует в политической жизни страны.

На этой неделе, во время визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф тоже предложил оказать официальному Бейруту военную помощь. Однако он добавил, что правительство Ливана сначала должно продемонстрировать свое «желание» принять помощь от Ирана.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип