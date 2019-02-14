Белорусам рассказали об особенностях оплаты электричества по новым тарифам 9 14.02.2019, 9:55

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Фото с сайта kp.by

При начислении счетов за электричество из-за ошибки властей возникла путаница.

В Беларуси для населения с 1 января ввели единый тариф на электроэнергию по объемам потребления: 0,1484 рубля за 1 кВт⋅ч — в домах с электроплитами, 0,1746 рубля за 1 кВт⋅ч — с газовыми плитами. Однако соответствующее постановление Совмина обнародовали только в феврале, счета за потребленное в январе электричество пока выставлены для оплаты в ЕРИП не для всех регионов, пишет tut.by.

Так, для жителей Минска пока не выставлены в ЕРИП счета за электричество в январе, а потребители из Воложинского района сообщают, что без проблем оплатили счета.

В филиале «Энергосбыт» «Минскэнерго» отмечают, что из-за внесенных изменений «в порядок расчетов с населением за услуги электроснабжения задерживаются сроки выгрузки электронной базы данных плательщиков в АИС „Расчет“ (ЕРИП) с выставленными требованиями к оплате за январь».

«Актуальная база данных бытовых абонентов РУП „Минскэнерго“ будет передана в АИС „Расчет“ не позднее 15 февраля 2019 года», — сообщают в филиале «Энергосбыт» «Минскэнерго».

То есть в ближайшее время счета должны быть выставлены к оплате.

«До обновления электронной базы данных произвести оплату электроэнергии посредством платежной банковской карты жители Минска могут в расчетно-кассовом центре филиала „Энергосбыт“ (ул. Фабричная, 24)», — уточняют в филиале «Энергосбыт» «Минскэнерго».