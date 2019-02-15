Родственница погибшей в Столбцах учительницы: Марина вышла не на свой урок 15.02.2019, 11:30

Фото: «Радыё Свабода»

Марина Пархимович 28 лет проработала учительницей в Столбцах.

50-летняя учительница средней школы № 2 Столбцов Марина Пархимович погиблa 11 февраля после нападения ученика той же школы Вадима М. О женщине «Радыё Свабода» рассказала ее троюродная сестра Раиса.

28 лет работала учительницей в Столбцах

Марина Пархимович родилась в деревне Шашки, в 20 км от Столбцов. Окончила школу с золотой медалью, педагогический институт также с отличием. В институте она познакомилась со своим будущим мужем. Некоторое время он также работал учителем. В семье Пархимович она была младшей из трех дочерей. Мать в разное время работала на почте, в пекарне и на ферме дояркой. Отец был трактористом, умер более 15 лет назад. Мама живет до сих пор в родном селе.

После получения диплома Марина Пархимович преподавала в средней школе в Хатове, около Налибокской пущи. Последние 28 лет она работала учительницей истории и французского языка в Столбцах. Десять лет назад Марина Пархимович была руководителем «кадетского» класса, в котором готовили будущих милиционеров. Все ее ученики поступили в Академию МВД и все 13, когда закончили, вернулись работать в Столбцы.

«Одна женщина заболела и попросила Марину выйти вместо нее»

Рядом со школой №2, где женщина трагически погибла, в ветеринарной аптеке работает ее троюродная сестра Раиса. Окна ее рабочего места выходят на окна школы. Школа через дорогу, в нескольких десятках метров от аптеки.

«В понедельник я вот только пришла на работу, затопила печь, как позвонил телефон. И спрашивают, знаю ли я что-то. Называют фамилию Пархимович. А я знаю, что в школе три учительницы с такой фамилией. Я закрыла дверь и сама побежала к школе. Хожу, расспрашиваю людей там. Как сказали мне, что отчество Михайловна, то я все поняла, что это наша семья, наша беда».

По словам родственницы убитой учительницы, Марина Пархимович погибла в понедельник во время урока, который не должна была вести.

«Одна женщина заболела и пошла на прием в поликлинику. И она попросила Марину выйти вместо нее. Это не был ее урок», - говорит Раиса Михайловна.

«Она всем хотела помогать»

У Марины Пархимович остался муж и двое детей. Сыну 30 лет, дочери 24. Недавно родилась внучка.

«Детки у Маринки очень хорошие. Мама еще живая, хоронила доченьку свою. Ее мама - моя крестная. Она же, бедная, едва перенесла эти дни. Я была дома у них в день перед погребением. Ей врачи лекарств надавали, она выйти не могла. Я на похоронах вела ее под руку, бедная тетя Мария. Маринка же к мамке часто ездила. Мамочка, говорит, я тебя досмотрю. Помогала ей огород садить, заботилась, чтобы красиво было. Все сверкало у нее. И соседки плакали вчера, вспоминая. Она приедет от матери и спрашивает у соседей: «Может, у тебя огурчики не уродила или помидоры. Я дам». Она всем хотела помогать».

Путь Марины из дома на работу идет прямо у окон аптеки, где работает сестра.

«Она же каждый день бежала по этой вот улице. Я видела через окно каждый день. Переговорим с ней, как там мама, как детки. Передавай, говорит, маме привет. Она была настолько добрый человек. Я зимой работаю с закрытыми дверями, а с апреля по осень дверь у меня открыта. Она в школу бегом-бегом. К нее ученики сами шли толпами. Как какой-то праздник, то дети сами идут. Недавно был вечер встречи. Она же наряд себе купила. Такая довольная пошла встречаться с учениками».

«Она отдавала детям все. А теперь, оказывается, и жизнь»

Через четыре дня после происшествия Столбцы все еще живут этой трагедией. Местные жители обсуждают это происшествие и его причины просто на улице. Как сообщил Следственный комитет, согласно результатам медицинского осмотра, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

«Я сегодня проснулась в 3 часа ночи и молилась. Прошу: Боженька, дай рассудить по справедливости. Дай нам правду. Почему этот ребенок так сделал? Люди же говорят разное. Что его заставило? И его же хвалят многие, что хороший, спокойный был. Почему это все так жестоко? Всем же вред. Но Маринки нашей уже все равно никто не вернет».

В школе №2 занятия возобновились уже на следующий день после трагедии. Но и ученики, и учителя еще долго не забудут тот трагический понедельник, когда оборвалась жизнь Марины Пархимович, говорит ее коллега из Столбцовский гимназии Людмила Назаренко.

«Я никогда не видела, чтобы она не улыбнулась. Красивая женщина. Она была настолько открытая. Я представляю, как детям было хорошо рядом с ней. Мы были не так давно на конкурсе ученических исследовательских работ по краеведению и истории. Она была в этом году главой жюри, проявила чрезвычайный интерес. Она смотрит ребенку в глаза, и вопрос за вопросом. А потом говорит: "Ты не думай, я тебя спрашиваю не как член жюри. Мне и самой интересно. Мог бы ты прийти в нашу школу и рассказать нам?» Она не смотрела, что есть одна школа, и вторая или третья, что какая-то конкуренция между ними. Для ее главные были дети. Она отдавала им все. А теперь, оказывается, и жизнь».