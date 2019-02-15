Что не вошло в репортажи о нападении в Столбцах 15.02.2019, 12:41

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Это могло случиться в любом городе.

Сразу предупреждаю, что здесь не будет ответа на вопрос «почему так произошло». Ведь никто пока этого не знает. Ни родители, ни одноклассники, ни следователи, пишет журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович.

Здесь не будет ни одной версии, так как все версии пока - исключительно догадки или даже слухи. Но здесь будут впечатления о городе, где произошло загадочное убийство. И о людях этого города.

Здесь редко что-то случается. Даже преступления

«Ничего особенного» - пожалуй, самое меткое описание Столбцов. Совсем рядовой белорусский городок в 80-ти километрах от Минска. Центральная улица Ленина, нелепый памятник Ленину. Три школы, четыре девятиэтажки. Светофоров раньше тоже было несколько штук, но машин у горожан стало больше, и теперь с полдюжины развилок регулируются. «Исторический центр» - это деревянная застройка с огородами. «Новый город» строят на бывших колхозных полях на окраине.

Одна особенность все же есть. На торцах многоэтажек - цитаты из Якуба Коласа. Ведь он родился в Столбцовском районе.

Здесь редко что-то случается. Даже преступления. Во вторник в местной газете рядом с новостью об убийстве опубликовали отчет районного прокурора за 2018 год. На весь район (около 40 тысяч человек вместе со Столбцами) за целый год было 8 особо тяжких и 29 тяжких преступлений. Воровать стали меньше, хулиганить - меньше, преступлений по линии уголовного розыска - теперь тоже меньше.

И среди этого «ничего особенного» вдруг такое.

«Я думаю, подобное где угодно могло произойти. В любом городе. Такой сейчас мир», - говорит Тамара, чей сын учится в школе № 2.

Люди переживают и за жертв, и за убийцу

Если бы не журналисты, которые понаехали в Столбцы, то и не скажешь, что тут что-то произошло. Утро следующего дня после трагедии мы с коллегой провели около школы. Репортаж оттуда мог быть приблизительно такой:

7.30-7.55 - дети идут в школу, у ворот их встречает представитель администрации, подгоняет детей, чтобы не говорили с журналистами.

7:51 - к журналистам вышел спикер от школьной администрации. Дворник, который не представился.

«Никто вам ничего не скажет, - заявил дворник. - Всю официальную информацию вам представит Следственный комитет».

Серьезно, так и сказал. Хорошо поставленным чиновничьим языком.

8:00 - звонок.

8:03 - опаздывает парень с красным рюкзаком и с фликером.

8.30 - рассвело. Дворник вышел с ведром и собирает около школы редкие бумажки.

8:33 - к школьным воротам прибежал рыжий песик.

Потом мы пошли на видеоопрос. И тут стало понятно, что это необычный город. Точнее, что в этом городе случилось что-то чрезвычайное. Каждый, почти каждый хотел выговориться. На нейтральный вопрос про безопасность в школах люди рассказывали о знакомстве с учительницей, о семьях ребят - и убитого, и того, что убил. И здесь самым неожиданным стало, что переживают не только за жертву, но и за семью напавшего, который убил двоих человек.

«Бедные родители, как им сейчас трудно жить будет», - говорит женщина, которую мы встретили в новом микрорайоне Столбцов.

За два дня мы не встретили людей, которые бы требовали мести и расправы над напавшим. Ни одного человека. В отличие от комментаторов в социальных сетях, которые, не зная обстоятельств, уже проанализировали психологическое состояние того парня и вынесли ему приговор.

Не дожидаясь указа Лукашенко, в Столбцах объявили траур

«Нынче мало что работает, - отвечают вечером ребята на вопрос о кафе в городе. - Это потому, что случилось».

И действительно, популярная в городе ресторан «Старый двор» закрыт. И владельцы баров позакрывали свои заведения, и местные власти ввели мораторий на развлекательные мероприятия. Это при том, что траур обычно в Беларуси объявляет Лукашенко.

«Никаких концертов, дискотек, вечеринок. Издан специальный приказ об этом», - сказали журналистам в райисполкоме.

Это очень по-человечески.

Особый траур в доме родителей напавшего. Отец Виталий и мать Оксана не могут найти ответа, почему именно их сын сделал так. Еще в воскресенье он провел обычный для себя день. Виталий и Оксана в отчаянии, потому что не знают, как им жить дальше в маленьких Столбцах, где каждый знает каждого.