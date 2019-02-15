Николай Статкевич: Переведу на счет «Хартии-97» половину своей военной пенсии 1 15.02.2019, 13:06

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Николай Статкевич

Белорусы должны спасти «Хартию» для общей борьбы и победы.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич:

«Сегодняшний мир возвращается к принципу «каждый сам за себя». Надеюсь, что временно. Но сейчас судьба слабых наций в этом мире незавидна. Их интересами пренебрегают, их продают и меняют. От слабых государств снова отрезают куски более сильные соседи. А некоторых даже пытаются забрать полностью.

Наше государство принадлежит к числу последних. Диктатор, которого мы допустили к должности президента Беларуси четверть века назад, уже давно заложил ее Москве за деньги на удержание власти над нами. Как раз сейчас от него требуют отдать залог.

Сохранить свою государственность и вернуть свободу мы сможем только тогда, когда объединимся в борьбе за эти цели. Если станем нацией с сильным духом.

Необходимое условие для объединения и успеха - независимые источники информации, которые освещают события с точки зрения наших национальных интересов, которые стоят на стороне нашей свободы и независимости.

К сожалению, таких СМИ осталось немного. Некогда независимые издания сейчас связаны самоцензурой и превратились в летописцев «правящей семьи». Достаточно посмотреть на перечень заголовков на их страницах, чтобы это понять.

Но есть белорусские независимые СМИ, которые продолжают свою миссию. Противостоящих официозной лжи и информационной агрессии с Востока.

Бесспорным информационным лидером борьбы за свободу и независимость Беларуси является сайт «Хартия-97». Недаром ее команду так ненавидит режим. Недаром ее лидеров убивали, ломали в тюрьмах. Недаром «Хартию» блокируют, чтобы белорусы не имели доступа к ней.

Я не знаю, что польские политики получили от белорусского режима за отказ от поддержки некогда приглашенной ими к себе «Хартии». Но уверен в одном: они отказали в поддержке не только отдельно взятому информационному ресурсу. На самом деле они отказали в поддержке борьбе белорусов за свободу и независимость своей страны.

Теперь все будет зависеть только от нашей собственной сплоченности, от нашей способности защитить и освободить свою страну. Проявлением этого для меня будет то, сможем ли мы на свои собственные деньги сохранить для нашей борьбы «Хартию».

Сообщаю о своем намерении перевести на счет «Хартии» половину своей военной пенсии. Призываю патриотов Беларуси спасти «Хартию», чтобы сохранить и увеличить наши силы для победы.

Жыве Беларусь!»

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